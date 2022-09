Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no Jardim Monte Alto em Cambé; dois foram presos

A Polícia Militar realizou a prisão de dois homens suspeitos de comercialização de entorpecentes, durante a tarde desta quinta-feira (08/09), em uma residência localizada no Jardim Monte Alto em Cambé.

De acordo com as informações, após denúncia anônima, policiais do serviço reservado de inteligência da Polícia Militar (P2), foram até o local para verificar a situação.

Segundo a PM, na casa estavam um jovem de 18 anos, possível morador e usuários de drogas, conforme ele mesmo relatou, e o outro suspeito, disse que comprava entorpecentes na residência.

Em diligências, foram encontradas diversas porções de maconha, crack e cocaína e R$10 mil em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão a dupla e encaminhados à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.