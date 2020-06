Na tarde desta terça-feira (16), uma equipe policial militar em patrulhamento pela Rua Emílio Pelisson, Jardim Las Vegas na Cidade de Ibiporã, local já conhecido pelo tráfico de drogas, visualizou um indivíduo que ao ver a equipe dispensou um objeto ao chão.

Foi feito a abordagem e em revista pessoal foi encontrado R$ 65,00 e uma bucha de substância análoga a maconha, o adolescente de 17 anos disse a equipe que estava realizando o tráfico de drogas no local e indicou onde estaria o restante da droga, sendo localizado mais 27 porções de maconha e 12 pinos de cocaína, diante dos fatos o mesmo foi encaminhado para a DP de Ibiporã para providências cabíveis.

Ainda durante a tarde desta terça-feira (16), uma equipe em patrulhamento pela Rua Domingos Diana, na Cidade de Jataizinho, avistou um indivíduo que já era conhecido pela equipe por ter sido encaminhado várias vezes pelo crime de tráfico, conduzindo um veículo VW Gol em alta velocidade pelo bairro, a equipe optou por abordá-lo e que após algumas quadras ele tentando se evadir veio a parar o veículo.

Em busca pessoal nada foi localizado mas no banco traseiro do automóvel havia uma bolsa grande, indagado o mesmo sobre a bolsa ele disse serem suas roupas e que havia brigado com a convivente, porém dentro da mesma foi localizado uma grande quantidade de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, todos embalados para venda, R$ 113,00 em dinheiro trocado e um caderno com anotações caracterizando o financeiro do tráfico.

Neste momento foi dado voz de apreensão ao adolescente que assumiu ser o dono do entorpecente que informou que havia mais drogas na residência de sua namorada, na Rua Minas Gerais. A equipe foi até o local e em contato com a mesma que franqueou a entrada da equipe policial, localizou mais 26 unidades de pedras de crack, totalizando 136 porções de maconha e uma “peça” maior, 185 porções de cocaína e 219 porções de crack. Sendo assim o adolescente de 16 anos foi encaminhado para a delegacia de Ibiporã para providências da autoridade competente.

Na mesma tarde desta terça-feira (16), uma equipe em patrulhamento pela Rua Antônio Raposo Tavares, no Jardim Novo Bandeirantes na Cidade de Cambé, região conhecida como ponto de tráfico de drogas, avistou 03 pessoas que ao perceberem a presença da viatura tentaram se evadir do local.

Diante da fundada suspeita, foi dado voz de abordagem aos mesmos, sendo que a mulher de 23 anos de pronto admitiu praticar o comércio de entorpecentes no local e entregou 8 porções de cocaína e R$ 35,00 provenientes da venda da droga e na busca pessoal dos outros dois indivíduos, um adolescente de 17 anos foi localizado mais 8 porções de cocaína e R$ 40,00 reais e com o homem de 23 anos foi localizado 7 porções de cocaína e mais R$ 40 reais.

Os três admitiram o tráfico de drogas e que acabaram de dividir a droga para venderem juntos no local e ainda que receberam o entorpecente de um homem negro.

Foram todos encaminhados para a Delegacia de Cambé para as providências.

Comunicação Social 5ºBPM