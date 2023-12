Polícia Militar de Cambé Age Rápido Após Roubo em Joalheria no Centro da Cidade

No dia 6 de dezembro de 2023, a Polícia Militar do 2º Comando Regional da PM (2ºCRPM), por meio da 11ª Companhia Independente da PM (11ªCIPM), foi acionada para responder a um assalto a uma joalheria no centro da cidade.

Durante a manhã, um indivíduo entrou na joalheria e anunciou o assalto, fugindo em direção à Rua França. Mais tarde, denúncias levaram as equipes policiais a um local onde o possível autor estaria escondido. As equipes RPA e ROTAM se deslocaram para o local e realizaram a abordagem de um suspeito.

Embora os objetos do roubo não tenham sido encontrados, as vestimentas utilizadas durante o crime foram apreendidas. Além disso, a vítima identificou o abordado como o autor do assalto. O indivíduo foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais.

Este incidente ressalta a prontidão e a eficiência da Polícia Militar de Cambé em responder a situações de emergência, garantindo a segurança e agindo rapidamente para conter atividades criminosas. A prisão do indivíduo demonstra o compromisso da PM em proteger a comunidade e fazer justiça.

“Polícia Militar, nós fazemos a diferença” – um lema que reflete o comprometimento constante da instituição com a segurança pública e o bem-estar da população.