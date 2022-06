Polícia Militar de Cambé apreende mais de 200 quilos de maconha, três homens foram presos

A Polícia Militar de Cambé apreender no última sábado mais de 200 quilos de maconha após uma abordagem na PR-445, segundo informações, houve uma denuncia via COPOM dando conta que um veículo GM Onix de cor cinza estava servido de batedor para outro veículo uma Fiat Toro que seguia sentido Londrina e estaria com as drogas no interior do veículo

A equipe iniciou uma vigilância e abordou os dois veículos entrando em um posto de combustível, onde foi dada a voz de abordagem aos dois condutores.

A droga foi localizada dentro do Fiat Toro, que foi furtado no Estado de São Paulo, no município de Bebedouro. Os homens foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes onde encontram-se a disposição da justiça.