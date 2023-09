Polícia Militar de Cambé Realiza Prisão por Tráfico de Drogas no Jardim Campos Verdes

Em uma ação eficaz da Polícia Militar do Paraná, mais precisamente da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), que integra a 2ª Companhia do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), um indivíduo foi detido por suspeita de tráfico de substância entorpecente no Jardim Campos Verdes, em Cambé/PR, na manhã do dia 21 de setembro de 2023.

A equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) Charlie estava em patrulhamento de rotina pelo bairro quando avistou três indivíduos, um deles segurando uma sacola. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, porém, graças à rápida ação policial, um deles foi interceptado. O indivíduo com a sacola na mão foi submetido à abordagem.

Durante a busca pessoal e na sacola em posse do suspeito, os policiais localizaram diversos pequenos recipientes tipo eppendorfs contendo uma substância suspeita, posteriormente confirmada como análoga à cocaína. A quantidade total apreendida somava 129 gramas da substância, distribuídas em 128 eppendorfs.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e juntamente com o material ilícito, encaminhado até a autoridade policial para as devidas providências legais.

Essa ação demonstra o compromisso e a dedicação da Polícia Militar do Paraná em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade. Como sempre, a Polícia Militar reforça seu lema: “Polícia Militar, nós fazemos a diferença”.