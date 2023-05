Polícia Militar do Paraná prende dois homens e recupera veículo roubado em Londrina

Na noite desta quarta-feira, 3 de maio, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (5ºBPM), realizou a prisão de dois homens suspeitos de roubo na região central de Londrina.

Segundo informações da PMPR, a vítima saía de seu estabelecimento comercial na Rua Sergipe quando foi abordada por dois homens armados com revólver. Os suspeitos entraram no veículo da vítima, um Tiguan de cor branca, e fugiram com ela no carro. O caso foi comunicado ao Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), que repassou as informações às viaturas da área.

As equipes realizaram patrulhamento para tentar encontrar o veículo roubado, quando uma equipe CHOQUE conseguiu realizar a abordagem na Av. Leste Oeste com Duque de Caxias. Os dois homens foram presos, uma arma de fogo apreendida e a vítima foi encontrada ilesa.

Ainda de acordo com a PMPR, os suspeitos estavam uniformizados com uniforme de empresa de construção e, possivelmente, mais dois homens estariam em apoio em um veículo modelo Corsa, que também estava com uniforme de uma empresa de manutenção.

Com a ação rápida da PMPR, foram obtidos os seguintes resultados: dois homens presos, uma arma apreendida, um veículo recuperado e uma vítima ilesa. A polícia pede que a população colabore com informações sobre a ação criminosa, ligando para o Disque Denúncia 181.

“Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença”, afirmou o Major Élio Boing, que responde pelo Comando do 5º BPM.