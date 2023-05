MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Brasil tem de atrelar crescimento e ambiente, diz relatório

Parte das mudanças no marco do saneamento cai na Câmara

Investimentos de risco voltam ao radar, afirmam especialistas

À espera do arcabouço fiscal, BC mantém a Selic em 13,75%

Ministério anuncia troca de anticoncepcionais

Briga judicial trava R$ 1 bilhão para prevenir tragédias no litoral norte

PCC recebia armas do Paquistão por cocaína, via máfia italiana

Everardo Maciel: A controvérsia do empate nos julgamentos tributários

Luana Gaspar, Rafael Kelman e Luiz Barroso: Estaria o hidrogênio verde brasileiro sob risco?

Roberto Macedo: Salário mínimo nacional e pisos salariais estaduais

William Waack: Ainda nem começou

O GLOBO

Um pivô de ações desastradas que geraram crises

‘Nível de interferência das plataformas é absurdo’

Lira: pressão das big techs foi ‘horrível e desumana’

Sob Lula, a face oculta que também corrói a Amazônia

‘Boas práticas’: Estudo mostra como 11 estados conseguiram reduzir a violência

Câmara derruba trechos de decretos do saneamento

Argentina se queixa de falta de apoio de diretor do Brasil no FMI

Fazenda já mira mais medidas relacionadas ao Imposto de Renda

Arcabouço: bloqueio de despesas pode voltar a ser obrigatório

No limite: brasileiro recorre a crédito mais caro

Fed eleva juro pela décima vez consecutiva e sinaliza pausa

Ainda sem corte à vista: BC diz não haver ‘relação mecânica’ entre regra fiscal e queda da Selic

FOLHA DE S.PAULO

PR delega estradas à União, que pode marcar leilões para agosto

Câmara aprova projeto que derruba mudanças de Lula no saneamento

No Brasil, dólar e Bolsa fecham em queda após decisão

EUA elevam juro em 0,25 ponto e indicam pausa no ciclo de altas

Votação de projeto é adiada, e Haddad sinaliza que relator pode endurecer regras

BC mantém juro em 13,75% na primeira decisão após apresentação do arcabouço

Conclusão da usina nuclear de Angra 3 é prioridade nos planos do governo Lula

Por unanimidade, STF suspende presunção de ‘boa-fé’ no ouro

VALOR ECONÕMICO

BC resiste à pressão e mantém Selic em 13,75% na 1ª reunião pós-apresentação do arcabouço.O Copom destacou que não hesitará em retomar o ciclo de alta, mas este cenário é o menos provável

Fed eleva juro e sinaliza pausa no ciclo de altas

Decisão marcou a décima elevação consecutiva da taxa nos últimos 12 meses, a partir da mínima de 0,25%

A revolta das blusinhas no país dos impostos

País tem 92 tributos, segundo a contagem mais recente de um portal especializado

Reforma terá efeito misto sobre empresas abertas

Levantamento do Santander com 114 companhias de 15 setores mostra que adoção de IVA de 25% não afeta carga de impostos para S/As

Mudanças climáticas ameaçam elevar pobreza

Banco Mundial diz, porém, que país tem posição privilegiada em era da descarbonização

Amazônia tem 990 mil pessoas sem acesso à eletricidade, mostra estudo

Estudo do Iema mostra que a universalização de energia elétrica na Amazônia tem que indicar uma solução para a geração de resíduos dos sistemas solares

Impacto tributário no setor de infraestrutura

Mais um ano com incerteza no ordenamento jurídico tributário e cada contribuinte terá que eventualmente se socorrer no seu algoz, o Poder Judiciário