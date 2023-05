MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 03 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Venda de veículos sobe 9,2% ante abril de 2022, mas ainda frustra

Anfavea orienta montadoras para que saiam de associação de carros elétricos

Linha para exportação ao país vizinho é de alto risco, dizem analistas

Lula promete a Fernández ‘todo e qualquer sacrifício’ para ajudar a Argentina

Varejo culpa juros por previsão de queda de vendas

BC terá novos diretores nesta semana, diz Haddad

Mercado financeiro aposta em taxa básica de juros mantida em 13,75%

Deputados vão à OCDE conhecer o IVA no mundo

‘Na reforma, não faz sentido ter alíquota por setor’

MEC quer R$ 4 bilhões para aumentar o ensino integral

Oposição cobra aumento para outras categorias

Tarcísio envia à Assembleia projeto de reajuste a policiais e do salário mínimo

Ministro de Lula volta a comparar invasões do MST com atos golpetistas

Isentar participação nos lucros de IR custaria R$ 4 bi

Haddad e Mendonça discutem liminar de ICMS

‘Nenhum país adota a criminalização da política fiscal’

Aversão a risco e ‘commodities’ fazem Bolsa cair 2,4%

Lula quer ‘conversar’ com FMI sobre Argentina

‘Não me parece o fim do mundo usar Itaipu para integração energética’

Linha de crédito para Argentina desperta ceticismo

Com repetidas críticas às invasões do MST, Tarcísio acena à direita

Moraes determina remoção de ataques a PL das Fake News, e Câmara adia votação

Propaganda do BB segue na Agrishow, apesar de ameaça

Mercado eleva para 1% estimativa de expansão do PIB

BC manterá hoje juros e tom conservador, dizem analistas

Pausa em julgamento do FGTS ajuda a calcular impacto, diz Haddad

Lula recebe Fernández para reunião e jantar no palácio da alvorada

Promessa de Lula para ampliar isenção de IR até R$ 5.000 pode custar R$ 216 bi

Presidente não indica novo chefe, e defensores públicos da União veem descaso do governo

Líderes religiosos fazem contraponto no PL da Fake News

Bancada evangélica tem contra Lula a sua maior articulação

Bancos públicos superam os privados nacionais no crédito

Instituições estatais continuaram a expandir o volume de empréstimos e financiamentos no 1º trimestre, este é o motivo do BC manter as taxas de juros e a inflação persistentes que mantem este risco. É um embate entre os técnicos do BC e o governo no equilíbrio do mercado. Ensinar como opera a economia para as trapalhadas da esquerda em vários exemplos pela América, é um esforço inútil, com isso os tributos sobem, as isenções se acabam e os impostos nas alturas. Achar que arcabouço fiscal passa diante de tantos remendos e retornos, ou a Reforma Tributária sem parâmetro, não é uma questão de espera que acontecerá, é uma fé demagógica, decentralizada a razão entre negociações no qual todos ganham, a corda mais fraca da sociedade é que sofrerá mais, os pobres indignos e usados.

Agropecuária ocupa fatia recorde nas exportações

Os embarques atingiram 24,9% do valor total exportado nos quatro primeiros meses de 2023 contra 24,2% em igual período de 2022, mostram dados da balança comercial

A diferença da crise entre os argentinos

Enquanto alguns lutam para fechar as contas frente aos constantes aumentos de preços, outros conseguem viajar e jantar fora sem sufocar o orçamento doméstico. Fica evidente nos países a esquerda o aumento da desigualdade social, assim como em alguns estados pelo Brasil anti a outros. É preciso entender como acontece a economia em exemplos.

A polêmica do novo piso de investimento

Investimento federal em 2022 foi de 0,5% PIB, o menor da série histórica do Tesouro Nacional. Entre rombos fiscais, máquina pública inchada e sucateadas, aumento dos tributos e impostos, recorde de arrecadação, e ter este resultado? São sintomas clássicos do que todos já sabem. “Algumas coisa acontece no Reino Tupiniquim”

Em aceno à base, Tarcísio dá reajuste a policiais em SP

Governador quer aumentar os salários de todos os servidores acima da inflação; na área de segurança, alta é de até 34%

China amplia vetos à saída do país, até de estrangeiros

Desde que assumiu o poder em 2012, Xi ampliou o cenário legal para proibir a saída de indivíduos e vem usando isso cada vez mais

Como os argentinos enfrentam mais uma crise

Inflação e dólar dispararam, mas quem frequenta o comércio de Buenos Aires tem a impressão de que a economia avança; mercado de trabalho desigual ajuda a explicar fenômeno. Esquerda significa desigualdade social alarmante, não falta exemplos entre países e estados. (Valor)

Sem reforço ao Plano Safra pelo governo, os bancos em cooperativas cumprirão o seu papel no aumento dos empréstimos. Com o tempo, estes bancos foram tornando o Agro independente dos planos do governo, e assim continuará a salvar o PIB brasileiro como sempre, produzindo riquezas. (Valor)

Nomes para BC devem sair nesta semana, diz Haddad

Atualmente, há duas vagas para indicação do governo: política monetária e fiscalização. Aos poucos o governo vai conduzindo a economia para o buraco inflacionário, uma morte lenta no começo, mas quando tomar todas as cadeiras, aguardem, a desigualdade social será alarmante.

Uso de biofertilizantes deve crescer 20%

Pesquisa da McKinsey mostra que 55% dos agricultores brasileiros já recorrem ao controle biológico e outros 6% planejam fazê-lo