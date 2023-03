Polícia Militar de Londrina realiza atendimento de emergência e salva vida de criança

Na noite de 06/03/2023, por volta das 21:20, uma equipe da Polícia Militar do Paraná, pertencente ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2ºCRPM), 5° Batalhão da Polícia Militar (5°BPM), realizava patrulhamento de rotina na Rua Manoel Silva, no bairro Parque das Indústrias, em Londrina, quando foi abordada por um homem desesperado que segurava sua filha de apenas um ano e três meses, que estava desacordada e engasgada com leite.

De imediato, os policiais militares assumiram a situação e realizaram a manobra de Heimlich na criança, que voltou a respirar e a chorar. Os militares, com extrema agilidade, conduziram a criança ao hospital mais próximo para receber atendimento médico. A menina foi internada e recebeu os cuidados necessários para sua recuperação.

O Tenente-Coronel QOPM Nelson Villa Junior, Comandante do 5º BPM, destacou a importância do trabalho da Polícia Militar, não apenas no combate à criminalidade, mas também no atendimento a situações de emergência como essa. “Nosso trabalho como Policiais Militares é sempre estar presente, prontos para ajudar a população em momentos de dificuldade. Esta situação é mais um exemplo de como estamos sempre prontos para fazer a diferença e salvar vidas”, afirmou.

É importante ressaltar que a Polícia Militar do Paraná atua constantemente em prol da segurança e bem-estar da população, promovendo o policiamento de presença em diversos pontos da cidade. Além disso, a instituição também disponibiliza o Disque Denúncia 181, para que a população possa colaborar com informações relevantes para a prevenção e combate ao crime.

A atuação rápida e eficaz da Polícia Militar nesta situação reforça a importância do treinamento e capacitação contínuos dos policiais militares, para que possam estar preparados para atender a população em situações de emergência como essa. A Polícia Militar do Paraná segue comprometida em trabalhar em prol da segurança e bem-estar da população paranaense.