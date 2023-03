UPA de Cambé enfrenta longas filas e espera de até sete horas para atendimento médico de urgência e emergência

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cambé, tem enfrentado longas filas e espera de até sete horas para atendimento, segundo relatos de usuários nesta segunda-feira (06/03/2023). A situação tem gerado transtornos para quem necessita de atendimento médico de urgência e emergência.

De acordo com a Secretária de Saúde Adriane Bertan, a equipe da UPA está completa, mas algumas intercorrências têm ocasionado a demora no atendimento, que está em torno de quatro horas. Ela afirmou que a prefeitura está buscando alternativas para solucionar o problema e agilizar o atendimento aos pacientes.

Enquanto isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região estão funcionando com médicos que estão atendendo os pacientes agendados. Já o serviço de atendimento 24 horas também está com equipe completa, porém não foi informado o tempo de espera.

A situação na UPA de Cambé reflete um cenário nacional, no qual o sistema público de saúde tem enfrentado problemas estruturais e financeiros. A demora no atendimento pode ocasionar complicações para pacientes que precisam de atendimento urgente. Por isso, é importante que a prefeitura adote medidas para garantir um atendimento ágil e eficiente aos usuários.

É fundamental que a população também tenha consciência sobre o uso adequado do serviço de saúde. Em casos de emergência, o atendimento na UPA é prioritário. Já nos casos de menor gravidade, é recomendado que o paciente busque atendimento em unidades básicas de saúde.