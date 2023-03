Jovem competidora de motocross morre durante etapa do Campeonato Paranaense

O domingo (5) foi um dia trágico para a comunidade do motociclismo do Paraná. Durante a etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Velocross, na pista do Parque de Exposição e Eventos da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, a jovem Gabriela Valentini, de apenas 17 anos, perdeu a vida em um acidente durante a competição.

Gabriela competia na categoria VXF Especial e estava na liderança da prova, abrindo vantagem sobre seus rivais, quando perdeu o controle da moto e acabou sofrendo uma queda grave. Segundo relatos de testemunhas, a moto saltou e caiu sobre o corpo da competidora. A jovem foi rapidamente atendida pela equipe médica do evento e levada com vida ao Hospital Regional São Sebastião, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no domingo.

A morte de Gabriela causou grande comoção entre a comunidade do motociclismo e gerou uma onda de mensagens de solidariedade nas redes sociais. A Federação Paranaense de Motociclismo, por meio de uma nota oficial, se manifestou sobre o ocorrido, expressando suas condolências à família da jovem e colocando-se à disposição para prestar todo o suporte necessário.

“A entidade, na pessoa de seu presidente Gilberto Rosa, se manifesta neste momento de perda e de dor, solidarizando-se junto aos familiares, amigos e admiradores. Perante a essa tragédia, nos colocamos à disposição para auxiliar no que estiver ao nosso alcance”, disse a nota oficial.

O motocross é um esporte de alto risco, que exige habilidade, coragem e muita técnica dos competidores. Infelizmente, acidentes como esse acontecem, mesmo com medidas de segurança rigorosas adotadas nas pistas. A morte de Gabriela Valentini serve como um alerta para a importância da prática do esporte com responsabilidade e segurança, para que outros acidentes como esse sejam evitados no futuro.