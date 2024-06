Polícia Militar do Paraná realiza operação de sucesso em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Cambé, 10 de junho de 2024 – Em uma operação coordenada pelo 2° Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) e o 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM), equipes do Choque, com as viaturas 13384 e 13426, realizaram uma intervenção bem-sucedida na rua Manoel Ferreira, no Jardim Ana Rosa, resultando na recuperação de uma grande quantidade de objetos roubados.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima que levou as equipes ao local indicado. A operação foi executada às 17:00, onde os policiais conseguiram recuperar os objetos que haviam sido roubados em 5 de junho de 2024. Durante a operação, uma mulher foi presa por receptação qualificada.

Resultado da Operação:

Grande quantidade de objetos roubados recuperados

1 mulher presa por receptação qualificada

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança pública e a eficiência nas operações, fazendo a diferença na comunidade.