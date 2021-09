Polícia procura por homem que ateou fogo em motorista de aplicativo em Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Polícia procura pelo homem que, na manhã desta sexta-feira (17), jogou gasolina e ateou fogo em um motorista de aplicativo, na zona sul de Londrina, nas proximidades da PEL II. Ele teve 40% do corpo queimados e está em estado considerado grave.

O motorista de aplicativo contou que pegou o passageiro próximo ao 5º batalhão e ele pediu uma corrida até a Estrada da Maravilha. Ele estava com um galão de combustível. Quando chegou na estrada, o passageiro jogou a gasolina e ateou fogo no motorista, que conseguiu sair do veículo e teve parte do corpo queimada.

Segundo a PM, trata-se de um homem moreno, com barba e que usava boné. Ele fugiu sem levar nada da vítima. O motorista de aplicativo disse que não tem desentendimento com ninguém e não sabe o que teria ocasionado o ataque.

Ele foi encaminhado ao hospital. O carro ficou destruído pelas chamas.

Tarobá News