Polícia Rodoviária Estadual Efetua Apreensão de 12.500 Maços de Cigarro Contrabandeados em Operação em Rolândia, PR

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma significativa apreensão de cigarros contrabandeados durante uma operação de patrulhamento na rodovia estadual PR-986, na altura do quilômetro 09, na cidade de Rolândia.

Durante a ação, os agentes do BPRv abordaram um veículo do modelo Nissan Frontier e, ao efetuarem a fiscalização, encontraram diversos pacotes de cigarros de origem ilegal no interior do veículo. Os cigarros contrabandeados totalizaram a expressiva quantidade de 12.500 maços.

Ao ser questionado sobre a procedência dos produtos ilícitos, o condutor do veículo alegou ter adquirido a carga na cidade de Maringá, no estado do Paraná, com a intenção de transportá-la até a cidade de Cândido Motta, situada no estado de São Paulo.

Diante das evidências e das informações fornecidas pelo condutor, foi dada voz de prisão ao mesmo. Seus direitos constitucionais foram lidos e ele foi conduzido sob custódia à presença da autoridade policial da Delegacia de Polícia Federal (DPF) em Londrina para os procedimentos legais cabíveis.

Além do condutor do veículo, outra pessoa que o acompanhava também foi conduzida à DPF para prestar esclarecimentos no âmbito da investigação em curso.

A operação resultou ainda na apreensão do veículo Nissan Frontier utilizado para o transporte da carga ilegal, que foi encaminhado para as devidas providências.

No total, foram apreendidas 25 caixas de cigarros, totalizando 12.500 maços, que foram encaminhadas às autoridades da Receita Federal para os procedimentos pertinentes relacionados ao contrabando.

O Batalhão de Polícia Rodoviária reitera o compromisso da Polícia Militar do Paraná em coibir práticas ilegais como o contrabando e o descaminho, contribuindo para a segurança e a ordem pública no estado. A atuação eficaz e o profissionalismo da equipe envolvida nesta operação evidenciam o empenho em fazer a diferença e combater o crime.