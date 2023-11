Postos de gasolina que dão descontos em app: Quem não usa perde dinheiro

O custo do abastecimento de veículos tem sido uma preocupação constante para os motoristas, especialmente em um cenário de preços dos combustíveis em constante oscilação.

Felizmente, existem aplicativos que não apenas facilitam o abastecimento, mas também oferecem descontos, cashback e pontos de fidelidade para tornar essa despesa mais gerenciável. Neste artigo, exploraremos alguns apps semelhantes ao Tem Algum Posto de Gasolina Perto de Mim que podem ser ferramentas valiosas para economizar dinheiro ao encher o tanque.

Aplicativos de Abastecimento: Economize Dinheiro e Combustível com Inteligência

Shell Box: Descontos e Acúmulo de Pontos

O aplicativo Shell Box é uma escolha popular para aqueles que frequentam postos de gasolina da rede Shell. O aplicativo frequentemente apresenta campanhas que oferecem cupons com descontos significativos no abastecimento, independentemente do preço do combustível no posto. Além disso, o Shell Box permite que os usuários acumulem pontos por litro de combustível abastecido, que podem ser transferidos para programas como a Smiles ou trocados por descontos no abastecimento.

Waze: Além da Navegação

O Waze é conhecido por sua funcionalidade de navegação, mas ele oferece muito mais. O aplicativo fornece informações sobre congestionamentos, condições das estradas, acidentes e, relevante para este contexto, preços da gasolina em postos próximos. No entanto, vale ressaltar que os valores são colaborativos e podem não estar sempre atualizados.

Abastece Aí: Combustível e Vantagens

O Abastece Aí é uma conta digital e aplicativo associados aos postos da bandeira Ipiranga. Com ele, os usuários podem acumular pontos no programa Km de Vantagens e resgatá-los com cashback de até 5%. O aplicativo oferece opções flexíveis para personalizar o abastecimento e escolher o benefício mais adequado às necessidades do motorista.

Petrobras Premmia: Pontos na Rede BR

O Petrobras Premmia permite que os clientes acumulem pontos por cada R$1 gasto na rede Petrobras. Os pontos podem ser transferidos para programas de fidelidade como a Smiles, que ocasionalmente oferece promoções de transferência bonificada. Além disso, o aplicativo oferece a opção de resgatar pontos por vale-combustível.

Sem Parar: Combustível e Pedágio

Além de ser amplamente conhecido para passagem por pedágios e estacionamentos, o Sem Parar oferece a opção de abastecimento em postos parceiros. O aplicativo recompensa abastecimentos de pelo menos R$100 com 2% de cashback, que é creditado na fatura do Sem Parar após a transação.

Gasosa: Combustível Inteligente

Conforme dica do jornalista Hugo Cruz, para os usuários de dispositivos Android, o Gasosa é uma alternativa ao GasEta (disponível apenas para iOS). Este aplicativo oferece informações sobre qual combustível oferece o melhor custo-benefício, levando em consideração não apenas o preço, mas também o modelo do veículo.

Em resumo, a utilização de aplicativos de abastecimento, especialmente aqueles ligados às redes de postos de combustível, pode ser uma maneira eficaz de economizar dinheiro. Ao combinar descontos, cashback e programas de fidelidade, os motoristas podem maximizar suas economias ao encher o tanque.

Portanto, é aconselhável ter vários desses aplicativos instalados no celular para aproveitar todas as promoções e vantagens que eles oferecem. Com essas ferramentas à disposição, é possível enfrentar os altos preços dos combustíveis com mais eficiência.