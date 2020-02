Para acompanhar exclusivamente os casos de dengue na cidade, tanto para retorno e investigação, as Unidades Básicas de Saúde do Guarani, Ana Rosa e Silvino estarão funcionando das 8h às 17h na segunda-feira, véspera de Carnaval. O atendimento nos demais postos de saúde retorna na quarta-feira, às 7h, e segue até o final do dia. De acordo com Talita Bengozi, diretora de planejamento da Secretaria de Saúde, os bairros escolhidos para o atendimento exclusivo são os que apontam epidemia no município com o maior número de casos. “Nós indicamos que a população desses bairros procure diretamente o posto de saúde se surgirem os sintomas ou precisem de acompanhamento”, explica. O departamento municipal de endemias segue realizando o mutirão de limpeza em bairros estratégicos pela cidade. A última região atendida, que inclui o Novo Bandeirantes, Ecoville e Campos Verdes, totalizou 24 caminhões de lixo recolhidos. De acordo com a coordenadora Nelci Mariano, a próxima região que receberá o serviço é a do Ana Rosa, neste sábado. Casos confirmados A cidade de Cambé tem mais 59 casos de dengue num período de sete dias. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (21), agora já são 119 casos da doença desde o início do ano. Do dia 11 de fevereiro até hoje, a média aponta para oito casos confirmados por dia.