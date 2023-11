Prazo para requerimento de isenção do IPTU 2024 se encerra nesta quinta-feira (30)

A Secretaria Municipal de Fazenda informa que o prazo para requerimento de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) termina nesta quinta-feira (30). A partir deste ano, contribuintes que já tiveram o benefício para o IPTU 2023 podem fazer o recadastramento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Já para quem não teve desconto ou isenção na última taxa, ou irá requerer o serviço pela primeira vez, o atendimento deve ser feito pela Secretaria de Fazenda.

A isenção do IPTU está prevista conforme a Lei Municipal nº 1.953/2005. A norma determina que pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência, aposentados e pensionistas que se encontram em condição de baixa renda, possuam um único imóvel e estejam residindo nele há mais de um ano têm o direito de receber isenção total ou parcial do imposto.

“No entanto, o benefício não é permanente. A isenção pode ser mantida, alterada ou descontinuada a cada ano, conforme a condição socioeconômica familiar. Com isso, anualmente, o contribuinte precisa requerer a isenção todos os anos”, explicou a assistente social tributária Aline Capelari.

Se for o primeiro cadastro para isenção ou se você não teve acesso ao benefício no IPTU 2023, entre em contato e faça o agendamento do atendimento através do Whatsapp da Secretaria de Fazenda (43) 3174-2863. Já para contribuintes que tiveram isenção ou desconto no último IPTU, podem procurar o CRAS mais próximo da sua residência.

Contato e endereço dos CRAS de Cambé:

CRAS Ana Rosa

(43) 3174-0463 (fixo e Whatsapp)

Avenida Antônio Raminelli, 1179 – Jd. Cambé IV

CRAS Campos Verdes

(43) 3174-0351 (fixo e Whatsapp)

Rua Monte Cristo, 170 – Jd. Campos Verdes

CRAS Novo Bandeirantes

(43) 3174-0247 (fixo e Whatsapp)

Rua Gabriel de Lara, 677 – Jd. Novo Bandeirantes

CRAS Santo Amaro

(43) 3174-0297 (fixo e Whatsapp)

Rua Dom Pedro I, 359 – Parque Manela

CRAS São Francisco

(43) 3174-0245 (fixo e Whatsapp)

Rua dos Caçadores, 50 – Jd. São Francisco

CRAS Tarobá

(43) 3174-0579 (fixo e Whatsapp)

Rua Genésio Geraldo dos Santos, 451 – Jd. Tarobá