Pré-candidato a prefeito age com bravura durante tentativa de roubo em Cambé

Na terça-feira, 17 de outubro de 2023, um ato de bravura protagonizado por Jorge Teodoro, de 35 anos, pré-candidato a prefeito em Cambé pelo Partido Verde (PV), chamou a atenção na comunidade. Teodoro agiu com coragem durante uma tentativa de roubo no Jardim Santo Amaro.

Os eventos ocorreram nas proximidades da rua Rio Iguaçu, onde Jorge Teodoro estava em via pública com uma amiga. Dois suspeitos se aproximaram deles, pedindo água. No entanto, quando Jorge e sua amiga informaram que não tinham água, os suspeitos rapidamente revelaram suas verdadeiras intenções, dando voz de assalto.

Um dos assaltantes estava armado com uma faca, ameaçando a vítima e sua amiga. Jorge Teodoro reagiu imediatamente e entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Durante o confronto, ele desferiu um soco no agressor, mas acabou recebendo um soco e um golpe de faca na região das costelas. Sua ação permitiu que sua amiga conseguisse fugir em segurança.

Os criminosos, após subtraírem o relógio de Teodoro e o aparelho celular da amiga, fugiram do local em direção desconhecida. Além dos pertences, a amiga também teve sua bolsa, contendo documentos pessoais e dinheiro, roubada do interior do veículo.

As autoridades locais estão investigando o incidente e trabalhando para identificar e prender os suspeitos envolvidos no crime