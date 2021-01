Prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos tomam posse em Cambé

O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eleitos tomaram posse de seus cargos na ultima sexta-feira (01) na Câmara Municipal de Cambé. A posse aconteceu durante uma solenidade aberta pelo então presidente da mesa diretora e vereador reeleito, Tokinho. A cerimônia contou com a presença do prefeito Conrado Scheller e seu vice-prefeito, Zezinho da Ração.

Também compareceram os dez vereadores eleitos, sendo eles: Ademilson, Tokinho, Dr. Fernando Lima, Lucas Mil Grau, Carlinhos da Ambulância, Jefferson da Farmácia, Galego, Jota Gás, Odair Paviani e Edilso do Posto Trevo.

Após a abertura da cerimônia os vereadores fizeram o juramento junto à Constituição e suas respectivas assinaturas foram coletadas no livro de posse. A votação para os cargos dentro da Câmara Municipal no biênio 2021/2022 também foi realizada. O vereador Dr. Fernando Lima foi eleito presidente da mesa diretora. Carlinhos da Ambulância foi eleito vice, Tokinho e Edilso são, respectivamente, o 1° e 2° secretário. A votação para os cargos foi unânime.

O vereador e presidente da Câmara, Dr. Fernando Lima, explica que os vereadores têm a possibilidade de trabalhar para suprir as desigualdades sociais. “Nós faremos um trabalho exemplar e daremos muito orgulho para a população de Cambé”, ressalta. Lima ainda faz o convite para que os vereadores eleitos compareçam na primeira sessão ordinária do dia oito de fevereiro no plenário da casa.

O empossamento de Conrado Scheller e Zezinho da Ração também contou com o juramento à Constituição e coleta de suas assinaturas. Durante seu discurso, o vice-prefeito agradeceu o povo cambeense. “A população me apoia nas urnas a quatro mandatos como vereador e agora tenho a chance de continuar meu grande trabalho como vice-prefeito, juntamente com o Conrado”, ressalta. Zezinho da Ração ainda declara que Conrado Scheller já foi vereador, vice-prefeito e agora prefeito e tem experiência no que faz: “juntos vamos atuar nos quatros cantos da cidade”. O prefeito eleito Conrado Scheller começou seu discurso agradecendo o ex-prefeito José do Carmo Garcia e seu vice-prefeito, Zezinho da Ração, pela confiança que depositaram nele. Além disso, Scheller esclarece que seu primeiro compromisso é com a comunidade. “Não importa se você votou em mim ou não, eu vou trabalhar por todo mundo, pois nossa motivação é trabalhar por Cambé”, declara. Scheller ainda esclarece que uma das bases de sua campanha foi a segurança: “para isso, vamos trabalhar muito junto à polícia”.

Transmissão de cargo

Após a solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores na Câmara Municipal de Cambé, aconteceu a transmissão de cargo entre o ex-prefeito José do Carmo Garcia e o atual prefeito, Conrado Scheller. A cerimônia foi transmitida ao vivo do gabinete do prefeito, na Prefeitura de Cambé. O ex-prefeito passou a chave do gabinete para Scheller.

José do Carmo Garcia agradeceu o apoio da população durante seu mandato. “Todos os cambeenses nos ajudaram a cumprir essa missão, direta ou indiretamente, vocês nos auxiliaram na construção do nosso plano de governo. Nós entramos pela porta da frente e vamos sair pela porta da frente com o sentimento de missão cumprida”, declara. O ex-prefeito ainda ressalta a oportunidade que Conrado Scheller tem de conhecer ainda mais a Prefeitura e todas as outras instituições de Cambé. Além disso, ele esclarece que deixa a Prefeitura de Cambé com um orçamento de R$ 32 milhões vinculados a programas e projetos. “Ainda temos mais de R$ 15 milhões e, desse montante, temos cerca de R$ 10 milhões livres para começarmos bem o ano”, finaliza.

Conrado Scheller, atual prefeito, explica que a missão é árdua: “a maioria das vezes o prefeito fica mais tempo na rua, com as comunidade, do que com a família, por isso eu agradeço muito ao familiares do José do Carmo por terem nos cedido ele nesse mandado e também no anterior”. Scheller ainda ressalta que, em 2017, quando assumiu o cargo de vice, pegaram a Prefeitura na maior crise que o Brasil já enfrentou e, logo depois, uma pandemia. “Os comerciantes não queriam vender para a Prefeitura de Cambé pois ela tinha a fama de caloteira, mas em quatro anos nós mudamos isso, agora muita gente quer entrar nas licitações da Prefeitura”, explica. Scheller ainda ressalta que sua equipe ganhou a eleição com a simples proposta de que não iriam ‘quebrar’ a Prefeitura: “nós nunca vamos adotar medidas que coloquem o município em risco”, ressalta. O prefeito finaliza com um pedido para que as pessoas não saiam festejando como se não houvesse amanhã: “2021 começa hoje, mesmo que a vacina esteja chegando, não quer dizer que você pode aglomerar, temos que ter um pouquinho mais de paciência, continuar usando máscara e lavando as mãos, esse é um momento de responsabilidade”.