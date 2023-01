O ano de 2023 mal começou e já tem notícia boa a caminho! A Prefeitura de Cambé vai investir mais de R$ 12 milhões em obras de grande porte nas áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura e aquisições de equipamentos e veículos. O anúncio oficial será nesta sexta-feira (06), às 9h30, em evento no Centro Cultural de Cambé.

No total, o município vai investir R$ 4 milhões na compra de equipamentos de informática para modernização da prefeitura. Outros R$ 8.144.222,51 serão investidos em seis obras em diferentes pontos da cidade: a primeira vai ser a duplicação, drenagem e pavimentação de um trecho da Avenida da Esperança, no Jardim Boa Vista; a segunda é a construção da Unidade Básica de Saúde do Jardim Silvino; a terceira é a construção do novo Centro de Especialidades Odontológicas de Cambé; a quarta é a reforma e ampliação da UBS do Novo Bandeirantes; e a quinta e sexta são as coberturas das quadras das Escolas Professora Lourdes Gobi Rodrigues e Olavo Soares Barros.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destaca a importância das obras para toda a população. “Para a Educação, nós queremos garantir o bem estar dos alunos, que utilizam o espaço para fazer aulas de educação física e para lazer. A Saúde está entre nossas prioridades e, por isso, precisamos de espaços adequados para entregar para a nossa população um serviço de qualidade. Já em relação às melhorias nas vias, se queremos uma Cambé desenvolvida, precisamos investir na infraestrutura da nossa cidade, que traz mais segurança e conforto para as pessoas que precisam passar pelos trajetos todos os dias”, destaca.

Duplicação da Avenida da Esperança

A Avenida da Esperança é uma das principais vias da cidade, seja por sua extensão, tráfego ou por ser uma importante ligação entre diversos bairros da cidade até a região central. A obra de duplicação da via vai se estender por quase 550 metros a partir da BR-369. Além disso, a Avenida Lourenço Fadel, via perpendicular que começa na Avenida da Esperança, também receberá um sistema de drenagem pluvial e uma nova pavimentação asfáltica. Na obra, vão ser investidos R$ 1.299.731,13 com recursos próprios do município.

Rafael Santos Silva, engenheiro responsável pelo projeto, explica que, atualmente, a Avenida da Esperança tem uma pista simples para quem vai no sentido dos bairros e outra para quem vem para o Centro. Com a duplicação, a via terá um canteiro central separando as duas pistas e um retorno na altura da Avenida Lourenço Fadel para quem precisar entrar na via ou acessar o outro sentido da Avenida da Esperança.

Além da obra de duplicação, parte da Avenida Lourenço Fadel também receberá um sistema de drenagem de água da chuva, já que o atual só cobre um trecho da avenida e não é suficiente em dias de chuva intensa. O engenheiro detalha que esse é um pedido antigo dos moradores, já que quando chove a água se acumula no local. “Com esse sistema, a população não vai precisar se preocupar mais com esse problema, já que a água da chuva será drenada”, ressalta. Segundo Silva, serão colocadas 35 bocas de lobo e 13 poços de visita ao longo da Avenida Lourenço Fadel até a altura da Rua Antônio Bocate, onde já existe o sistema de captação de água.

UBS do Silvino

A UBS do Silvino funciona, hoje, na Rua Nilo Peçanha, 318, e não atende aos critérios do Ministério da Saúde. Por conta disso, uma nova UBS vai ser construída na Rua Antônio Raposo Tavares, 1.300, para atender a população que vive na região. A unidade vai ter 423 m² de área construída e vai ficar em anexo ao Centro Municipal de Educação Infantil Nelson Florêncio Pizaia. Samuel Loni Hauly, engenheiro civil responsável pelo orçamento da obra, explica que a nova Unidade Básica de Saúde do Silvino vai contar com cinco consultórios para consulta, salas para medicação, curativo e inalação, além de uma sala maior destinada aos atendimentos odontológicos. “O novo espaço também vai ter uma área administrativa e outra de limpeza e desinfecção de materiais”, ressalta.

Na nova UBS do Silvino, vão ser investidos R$1.561.369,21, sendo que o município vai custear R$ 811.369,21 e o restante vem de repasses do governo estadual (R$ 750 mil do ex-deputado estadual Fernando Francischini). A UBS atende cinco bairros do município, abrangendo mais de 10 mil habitantes.

CEOC do Jardim Tupi

Agora, o município vai ter uma estrutura própria para prestar os serviços de atendimento à Saúde Bucal da população. O Centro de Especialidades Odontológicas de Cambé funciona desde 2006 em um local adaptado na antiga estrutura do Pronto Atendimento 24 Horas, mas vai ser realocado em um novo espaço no Jardim Tupi, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

No CEOC, são ofertadas especialidades odontológicas, como a periodontia, endodontia, cirurgia buco-maxilo-facial e prótese dentária. Samuel Hauly, também responsável pelo orçamento da obra, explica que o centro vai ter uma área construída de 290 m², com sete consultórios odontológicos, sala de raio-X e espaços para o almoxarifado e coordenação.

Núbia Mara Mattos, diretora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, explica que todos os serviços odontológicos prestados pelo CEOC são gratuitos. “A estrutura física será bem mais ampla que a atual, o que vai permitir atender uma demanda maior de pacientes”, ressalta. De acordo com ela, o novo espaço vai ser construído de acordo com as regras de biossegurança neste período de pós pandemia. O investimento na construção é exclusivamente do município, que vai destinar R$ 971.284,34 para o novo Centro de Especialidade Odontológicas de Cambé.

UBS do Novo Bandeirantes

A Unidade Básica de Saúde do Novo Bandeirantes, que fica na Rua Sadamu Anami, 73, vai ser ampliada e totalmente revitalizada. Após as melhorias, a UBS vai ter uma estrutura quase três vezes maior que a atual, já que hoje são 221 m² de área construída e, com a ampliação, o espaço vai ter 614 m². Iovane David Oliveira, engenheira civil responsável pelo orçamento da obra, explica que o espaço será totalmente novo, já que a estrutura antiga também será revitalizada. Segundo ela, na parte da reforma, todo o local será pintado, além de receber novas torneiras, janelas, portas, peças sanitárias, pisos e azulejos.

Em relação à nova construção, o ambiente receberá novos sanitários, três consultórios odontológicos, 11 salas de atendimento e uma nova recepção, já que a atual não suporta a demanda de pacientes. “Com essa revitalização, os funcionários vão conseguir atender de forma mais adequada às pessoas que chegam precisando de algum serviço, já que a estrutura vai ser maior, o que facilita na dinâmica de trabalho”, ressalta.

Tanto na parte de reforma quanto de ampliação, vão ser investidos, no total, R$1.561.369,00, sendo que, do montante, R$1.111.378,21 são recursos próprios do município e o restante vem de repasses estaduais e federais (R$ 299.991,00 da deputada federal Luiza Canziani e R$ 150 mil do deputado estadual Tercílio Turini). A UBS do Novo Bandeirantes abrange 13 bairros, atendendo mais de 10 mil habitantes.

Cobertura de quadras

Camila Oliveira, arquiteta e diretora do Departamento de Projetos da Secretaria de Planejamento, é uma das responsáveis pelos projetos de cobertura das quadras esportivas nas escolas do município. Segundo ela, o espaço esportivo da Escola Professora Lourdes Gobi Rodrigues, no Jardim Ana Rosa, tem uma estrutura boa, mas a quadra não é coberta. Oliveira destaca que vai ser feita toda a cobertura da quadra, a readequação das arquibancadas, além de uma nova pintura. O investimento total na obra será de R$1.283.778,94 (R$ 788.778,94 são recursos municipais e o restante vem de emenda parlamentar da deputada federal Luiza Canziani), que vai revitalizar todo o espaço esportivo da escola e garantir mais conforto aos alunos e professores.

Na Escola Municipal Olavo Soares Barros, no Jardim José Favaro, a quadra também vai receber uma cobertura e nova pintura, além da reforma de bebedouros, construção de rampas dentro e fora da escola, piso tátil no entorno da instituição e canteiros nas calçadas com mudas de árvores. Na obra, o município vai investir R$ 1.466.689,67.

Os recursos utilizados na obra vêm do Governo Federal por meio do PAR (Plano de Ações Articuladas). Em cada uma das escolas, a obra vai abranger 1.332 m² de melhorias. “A cobertura das quadras das escolas da cidade já é um projeto antigo que agora estamos tirando do papel. Com essas obras, nós vamos nos adequar às recomendações do Ministério da Educação e vamos oferecer mais conforto aos nossos alunos”, ressalta Camila Oliveira. A partir do início dos trabalhos, a expectativa é de que a cobertura da quadra e as demais melhorias sejam entregues em até oito meses.

Novos veículos

Na cerimônia, também serão entregues três novos veículos que serão utilizados pelo Departamento de Fiscalização da Secretaria de Fazenda. Os veículos são do modelo New HB20s 2022-2023 e o valor unitário é de R$ 108 mil, totalizando R$ 324 mil com recursos próprios do município.

De acordo com Gabriel Cândido, secretario de Fazenda, os veículos vão ser utilizados pelos auditores fiscais do município, principalmente para a emissão de Alvarás de Licença. “Isso vai trazer ainda mais agilidade na abertura de empresas, contribuindo para a arrecadação municipal”, destaca.

Também está confirmada a aquisição de um caminhão pipa e um ônibus escolar.