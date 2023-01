Na manhã desta quinta-feira, 05 de Janeiro de 2023, um cadeirante de 72 anos teve 80% do corpo queimado, em um princípio de incêndio na rua José Delalibera, no parque Ana Rosa em Cambé.

Segundo informações, Antonio Pestana preparava um chá quando um pano de prato que estava próximo da panela pegou fogo, e na tentativa de apagar, ele acabou caindo e as chamas se alastraram destruindo a cadeira de rodas.

Homens do corpo de bombeiros e equipe médica do SAMU foram acionados e chegaram rapidamente no local. A vítima foi encaminhada à Central de Tratamento de Queimados (CTO) do Hospital Universitário.

Com informações Conexão Policial Londrina