Prefeitura começa serviço de manutenção de placas de rua

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria de Assuntos Comunitários em parceria com a Secretaria de Obras, está realizando o serviço de manutenção das placas com nomes das ruas no município. A atividade está sendo feita por servidores da Prefeitura, em um investimento aproximado de R$ 30 mil.

Neste momento, o serviço está sendo feito nas vias do Jardim Portal do Lago. Na sequência, será feita a instalação das placas nos bairros que ainda se encontram sem a identificação como os Jardins Europa 1 e 2, Paraná, Campo Belo e Bourbon, além da manutenção de já existentes por toda a cidade.

“Conseguimos fazer esse serviço agora, e com baixo custo, pois a Prefeitura executou a recuperação e manutenção das máquinas para as instalações em um espaço apropriado para o serviço, o Departamento de Placas no IBC. Também foram adquiridos materiais de recuperação, chapas em aço galvanizado e tintas para pinturas resistentes às ações do tempo”, explicou o secretário de Assuntos Comunitários, José Paulo Fernandes.