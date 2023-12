Prefeitura de Cambé finaliza projeto para reforma da ponte do Panissa

Uma obra muito aguardada pela comunidade local, ainda mais com a aproximação de mais uma temporada de fortes chuvas, deve sair do papel em breve. O projeto de reforma da ponte do Panissa está sendo finalizado pela Prefeitura de Cambé. A estrutura, localizada entre os bairros Novo Bandeirantes, em Cambé, e Conjunto Avelino Vieira, em Londrina, será revitalizada em conjunto pelos dois municípios, com custo dividido, trazendo um alívio para os moradores da região, que sofrem mais no verão já que a estrutura não suporta a vazão de água em dias de grandes chuvas.

O secretário municipal de Planejamento de Cambé, José Antônio Bahls, explicou que o projeto para revitalização do local está sendo formalizado e será enviado para a Prefeitura de Londrina. Caso haja o consentimento com a proposta por parte do município vizinho, será elaborado o termo de cooperação para que a Prefeitura faça o orçamento e a licitação da obra.

Em junho deste ano, a Prefeitura contratou uma empresa para fazer projetos de reconstrução de oito pontes em Cambé, uma delas a do Panissa. Como são estruturas antigas, feitas ainda com tubulações pequenas, acabavam entupindo ou sobrecarregando em dias de chuva intensa, causando transtornos como transbordamento, desbarrancamento, destruindo asfaltos e dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Com isso, foi contratada a empresa HTC Brasil para definir, nos pontos de intervenção, se a melhor opção é a reconstrução da ponte ou a colocação do sistema de tubulação de aduelas. Tudo isso através de laudo técnico, levantamento de vegetação, sondagem de solo, estudo hidrológico da bacia, análise de galerias e do traçado geométrico, e diagnóstico para fundação e da via. Posteriormente, são feitos os projetos geométrico, da ponte ou aduela, sistema de drenagem, terraplanagem, pavimentação, recuperação de taludes ou projeto de contenção, remanejamento de interferências, iluminação, sinalização e autorização ambiental com o Instituto de Água e Terra (IAT).