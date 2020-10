A Prefeitura de Cambé, através do setor de Vigilância Sanitária está intensificando a ação de fiscalização nos próximos dias em locais públicos, inclusive em rios e cachoeiras, já que o calor que predomina a região, contribui para as atividades esportivas e recreativas, principalmente nos finais de semana.

Além das verificações corriqueiras que vem sendo realizadas diariamente, as equipes devem intensificar as verificações especialmente em áreas rurais. A proposta é coibir aglomerações e descumprimento das recomendações que vêm ocorrendo nestes locais, conforme as denúncias encaminhadas ao departamento.

“No domingo, aqui na Cachoeira do Chuchu, cerca de 300 pessoas frequentariam o local, caso não estivéssemos aqui”, detalhou funcionários da prefeitura ao Portal Cambé.

Segundo informações, o local mais frequentado para banho em Cambé é a Cachoeira do Chuchu, localizada próximo do Bratislava. O número de denúncias vem crescendo.

“Mesmo diante da gravidade da situação, em meio a uma pandemia, ainda têm pessoas que estão brincando com as regras. Ficam esperando a fiscalização se afastar para aglomerar novamente. Nossas equipes estão trabalhando incansavelmente para coibir essas irregularidades, mas precisamos que cada um faça a sua parte e evite qualquer tipo de exposição desnecessária”, finaliza o funcionário da prefeitura.

Uma faixa enorme foi colocada no local informando que além de punição financeira, o detentor da infração poderá responder criminalmente.