O boletim quinzenal da Dengue divulgado hoje (06) pela Secretaria da Saúde do Paraná registra 741 casos confirmados da doença no período epidemiológico; são 163 casos a mais que a publicação anterior.

A publicação confirma o segundo óbito do período ocorrido no município de Assaí, no Norte Pioneiro; uma mulher de 74 anos, que sofria de hipertensão. A confirmação da morte por dengue foi realizada por exame laboratorial e aconteceu no dia 13 de agosto. O primeiro óbito deste período foi no município de Apucarana.

Atualmente,109 cidades apresentam casos confirmados da doença. Os municípios com maior número de casos em relação ao informe anterior são Cambé, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Umuarama, Santa Terezinha de Itaipu, Cascavel, Maringá e Londrina.

4.870 casos estão notificados no Paraná e 2.220 estão em investigação.

“O Governo do Paraná está em alerta e mobilizado contra a dengue”, disse o secretário da Saúde Beto Preto. “Aprovamos, na semana passa, o Plano de Ação para o Enfrentamento da Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, em reunião com representantes das secretarias municipais de Saúde; mas além da participação das esferas de governo nas atividades de combate e controle, é preciso o apoio permanente da população para a eliminação dos criadouros do mosquito transmissor das doenças; cerca de 90% dos focos do Aedes aegypti estão em ambiente domiciliar”, complementou o secretário.

Ações – Em Cascavel, a 10ª Regional de Saúde participou de atividade de orientação realizada em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Batalhão do Exército, secretaria municipal de Saúde e entidades da organização civil. A “Ação Integrada contra a Dengue” teve abordagem educativa, dirigida a moradores do bairro Neva, que apresenta alto índice de casos confirmados da doença na cidade.

As equipes percorreram residências e depósitos de materiais recicláveis, reforçando as informações para eliminação dos focos do mosquito transmissor da dengue.

A 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho realizou ação para remoção de criadouros abrangendo os 22 municípios. Foram realizadas visitas em bairros e locais considerados de risco para a proliferação do mosquito da dengue com a retirada de entulhos, lixo e materiais que acumulam água.

A atividade contou com apoio das secretarias municipais de Saúde e do Corpo de Bombeiros. Em Jacarezinho, foi utilizado um drone para mapeamento das áreas.

Informe – O boletim quinzenal traz ainda 2 casos confirmados de Chikungunya, um caso autóctone registrado em Londrina e, outro “importado”. em Araucária, além de 21 notificações para a doença.

Em relação a Zika Vírus o informe apresenta 12 notificações.

O atual período epidemiológico começou a ser monitorado em agosto deste ano e seguirá até o final de julho de 2021.