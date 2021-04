Prefeitura de Cambé intensifica fiscalização no trânsito

A Prefeitura de Cambé, por meio do Departamento de Trânsito, está intensificando a fiscalização em alguns pontos da cidade, com um trabalho contínuo para averiguar problemas e denúncias de situações relacionadas ao trânsito. “Sempre que alguma questão é repassada para nós, seja vinda da Ouvidoria ou de algum secretário que acolheu a denúncia, nós vamos aos locais para averiguar. Muitas pessoas reclamam de vias que precisam de lombadas, semáforos ou rotatórias, o que nós fazemos é ir in loco para avaliar a real necessidade do local, pois há normativas disponibilizadas pelo Código Brasileiro de Trânsito que precisamos seguir”, explica Fausto Anami, diretor do Departamento de Trânsito.

Ele ainda ressalta que o Departamento de Trânsito não trabalha sozinho e que muitas vezes é feito uma ação conjunta com a Secretaria de Obras e o Departamento de Posturas.

Segundo Anami, o Departamento de Trânsito também começou a abordar motoristas que não respeitam a Zona Verde. “Têm dias que passamos e vemos carros com várias notificações feitas pelos funcionários da Zona Verde. Agora nós fazemos um auto e registramos no site da Celepar. Após isso, é feito o encaminhamento da notificação para o motorista e ele tem um período para contestar ou assumir a infração”, esclarece o diretor. Ainda segundo ele, a multa é do tipo grave e o valor pode chegar a quase R$200 e cinco pontos na habilitação.

Ainda segundo o diretor, o Departamento de Trânsito está adquirindo diversos equipamentos de segurança no trânsito, como cones, cavaletes, dentre outros, para implantar na cidade quando necessário. Ele ainda pontua que qualquer reclamação ou denúncia pode ser feita pelo telefone da Ouvidoria Municipal (156) ou com o prefeito e secretários.

Por conta da vacinação contra a Covid-19 a fiscalização dos locais de imunização tem que ser redobrada. “Nós geralmente vamos aos locais antes de começar a vacinação para fazer a adequação das vias públicas, colocamos cones, cavaletes ou fitas para direcionar o trânsito”, explica o Anami.

Via: Assessoria de Imprensa