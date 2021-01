Prefeitura de Cambé interpela judicialmente empresa sobre paralisação no transporte coletivo

A Prefeitura de Cambé Interpelou Judicialmente a empresa Til Transportes Coletivos por conta da paralisação dos serviços de transporte público desde a manhã desta sexta-feira, 22. O município solicita que a empresa tome todas as medidas necessárias para o reestabelecimento imediato, ainda que parcial, do transporte coletivo na cidade e região.

No pedido, o município ressalta que o direito de paralisação e greve é um direito constitucional dos trabalhadores. No entanto, a empresa deve tomar providências para a manutenção do serviço que é sabidamente essencial. Segundo o entendimento da Prefeitura, a paralisação total do transporte coletivo fere os direitos individuais assegurados à população, assim é necessária uma ação objetiva da empresa para reverter esta situação.