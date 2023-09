Prefeitura fez solenidade em comemoração ao Dia da Independência

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou na quinta-feira (7) uma solenidade em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento ocorreu no Centro Cultural (localizado na Rua Otto Gaertner, 210), a partir das 9h, e contou com o hasteamento da bandeira, a execução de hinos e apresentações culturais. Diversas autoridades, servidores públicos e alunos da rede municipal de educação estiveram presentes na celebração. O evento cívico também foi aberto a toda a população.

Durante a solenidade, o hasteamento da bandeira foi realizado, juntamente com a execução dos hinos nacional, da Independência e de Cambé. O evento também contou com apresentações com a temática da Independência de alunos das Escolas Municipais Professora Lourdes Gobi Rodrigues e Professor Jacídio Correia.

A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, afirmou que a civilidade já fazia parte do currículo escolar no município, e naquele feriado aquele momento foi estendido em comemoração à Independência. “A solenidade do 7 de Setembro veio para marcar o Dia da Independência, que é um momento cívico muito importante. Todas as escolas municipais, às sextas-feiras, fazem o seu momento cívico com as nossas crianças, com a execução dos hinos nacional e de Cambé. Mas o 7 de Setembro é especial, e buscamos destacar essa comemoração à Independência do Brasil”, disse.