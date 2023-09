MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 07 DE SETEMBRO DE 2023

EUA incluem munição de urânio empobrecido em ajuda à Ucrânia

Envio de armamento tóxico consta no pacote do secretário de Estado americano, anunciado em visita surpresa a Kiev, que liberou mais US$ 1 bilhão para os ucranianos. Especialistas debatem se esse tipo de material deveria ser formalmente proibido porque forma nuvens radioativas. A autorização para o envio de munição de urânio empobrecido à Ucrânia segue a mesma lógica da decisão de liberar as bombas de fragmentação, tomada pelo presidente Joe Biden em julho. Essas munições espalham pequenos explosivos projetados para destruir blindados em campo aberto. Muitos, no entanto, falham e são detonados anos depois, matando principalmente crianças que os encontram por acaso. (Estado)

Sobe para 37 o número de mortos no RS; Estado decreta calamidade

No total, estima-se o número de afetados em mais de 52 mil, depois de situações de chuva forte, granizo, vento e inundação. As autoridades ainda apuram o tamanho da destruição causada pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, entre segunda e terça-feira. A Defesa Civil do Estado anunciou ter encontrado mais corpos, elevando o total de óbitos para 36 nas áreas afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari. Em Santa Catarina também foi registrada uma vítima. As equipes de resgate têm trabalhado para localizar sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas desde o início das enchentes.

ESCOLAS E ESTRADAS

Vinte e oito municípios do Vale do Taquari, da Região Norte e da Serra Gaúcha já suspenderam aulas, incluindo Lajeado, Estrela e Passo Fundo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos quatro rodovias federais têm algum trecho interditado: BR-290, na altura de Osório; BR-386, em uma das pistas na altura de Estrela e de Lajeado; BR- 116, na altura da Ponte do Rio das Antas, em São Marcos; BR-470, em Nova Prata. A Defesa Civil estadual relata 70 municípios afetados. Há 3.084 pessoas desalojadas e 2.299 desabrigadas. No total, estima-se em 52.157 o número de afetados. Muitas casas sofreram danos por causa da ventania, da chuva forte e da queda de granizo. (Estado)

Operação resgata 532 trabalhadores em condição de escravidão

Líder em homicídios, Bahia governada por petistas há década resolve 17% dos casos

Para especialista, marca é resultado de foco maior em policiamento ostensivo.Estado com o maior número de assassinatos em 2022, a Bahia resolveu só 17,2% desses crimes no ano passado, quando era governada pelo hoje ministro Rui Costa (PT). Os números colocam em xeque a política de segurança pública em quase 17 anos de gestões petistas. O governo Jerônimo Rodrigues não comentou. (Folha)

Toffoli ignora corrupção, anula provas contra a Odebrecht e vitimiza Lula

Decisão de ministro do STF abre caminho para abertura de investigações contra Sérgio Moro e integrantes da Lava Jato. Por unanimidade, os três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) mantiveram a condenação e ampliaram a pena de prisão de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP), logo, não foi só o Moro ou Dallagnol que o condenou, mas foi condenado por juízes técnicos concursados em 3 Instância, e não as posições políticas dos indicados pelo Lula ao STF. Impossível mudar a sua imagem, até o conceito do crime a sua manipulação política e se pôr em vitimismo. A de se lembrar o que se segue da natureza da condenação, que foi imparcial e não a busca de perseguição política como se faz com Bolsonaro pela esquerda. Dinheiro desviados foram devolvidos aos cofres da União, esta imagem de corrupção não irá mudar a natureza partidária ideológica do STF, pelo contrário. (Estado)

CPI da Americanas acaba sem apontar responsáveis

IBGE estima aumento de 19% para safra de grãos

Governo mira R$ 35,3 bi de empresas

Após 37 mortes por ciclone, RS decreta calamidade

Análise J.R. Guzzo: Supremo, o escritório de advocacia do presidente

Governo convoca servidores para ter plateia e evitar vaia em desfile

Para apressar tramitação, reforma eleitoral será ‘fatiada’ e sem credibilidade

À CPI, sócio da 123milhas pede desculpas e diz que não tem caixa

Rotativo: bancos dizem continuar buscando opções para baixar juro

IBGE prevê safra recorde de 313 milhões de toneladas

Por outro lado, indicadores sugerem desaceleração no 3º tri

Maior nível em nove anos

Decisão do Supremo sobre Guardas Municipais auxilia combate ao crime

Terra Brasil a deriva sem a Lei de Responsabilidade Fundiária

Planeta sob risco e incerteza

Passagem de ciclone é maior catástrofe natural do RS

Instituto de pesquisa manipulada e corrompida ainda engana alguém?

Governo reserva R$ 13,7 bi para o Minha Casa em 2024, alta de 41%

Empresa deve R$ 105 milhões a famílias dos seus fundadores

Cliente que não comprou pacote promocional também entra na recuperação

Sócio da 123milhas vai à CPI e se desculpa por ‘transtornos’

Processo contra Boeing por contratar engenheiros avança e envolve governo

2023 deve ser o ano mais quente já registrado, diz observatório

Caiçaras causa Fumaça de incêndios encobre Manaus e municípios no sul do Amazonas

