Ceará vence Londrina com autoridade e mantém sonho do acesso vivo

O Ceará deu um grande passo em direção ao G-4 da Série B do Brasileiro ao vencer o Londrina por 3 a 1 em uma partida emocionante realizada nesta quarta-feira no Estádio Presidente Vargas. Com gols de Erick, Tiago Pagnussat e Léo Santos, o Vozão conquistou sua segunda vitória consecutiva sob o comando de Vagner Mancini, enquanto João Paulo descontou para o Londrina.

O destaque do jogo, além do resultado positivo para o Ceará, foi a impressionante presença da torcida que lotou o Estádio Presidente Vargas, com um público de 17.799 apaixonados torcedores, que empurraram a equipe durante os 90 minutos de jogo.

Com essa vitória, o Ceará chegou aos 41 pontos na tabela da Série B, mantendo-se firme na briga pelo acesso à Série A do Brasileiro. A equipe cearense demonstrou consistência e determinação ao longo do campeonato, e a recente sequência de vitórias aumentou ainda mais as esperanças da torcida.

Por outro lado, a situação do Londrina continua delicada, uma vez que permanece na zona de rebaixamento, com apenas 20 pontos conquistados. A equipe paranaense terá que lutar arduamente nas próximas rodadas para evitar o descenso.

Os próximos desafios das equipes prometem ser igualmente desafiadores. O Ceará enfrentará o Novorizontino no dia 18 de setembro, fora de casa, em um confronto que pode ser crucial para suas ambições de subir para a Série A. Enquanto isso, o Londrina receberá o Ituano no dia 14, em busca de uma vitória que lhe permita sair da zona de rebaixamento.