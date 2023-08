Prefeitura promove operação de fiscalização em estabelecimentos de Cambé

Nesta quarta-feira (16), a Prefeitura de Cambé realizou uma operação AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana), através da Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana, em conjunto com a Vigilância Sanitária e Polícia Militar, visando apurar denúncias de irregularidades em estabelecimentos comerciais. Foram lavrados termos para adequação de situações que não estavam em conformidade com as normas municipais, descarte de alimentos vencidos e um estabelecimento foi interditado.

De acordo com o assessor administrativo da Secretaria de Saúde, Rodrigo Januário, o objetivo principal da ação foi assegurar a qualidade dos produtos e serviços ofertados para a população cambeense, autuando comércios com irregularidades. As operações ainda irão prosseguir nos próximos dias.

Diogo Sola, secretário municipal de Fiscalização Urbana, destaca a ação conjunta com a Vigilância Sanitária e Polícia Militar como muito positiva e vital para o município. “Em resposta a reclamações e denúncias, inspecionamos esses estabelecimentos comerciais para garantir a conformidade com as regulamentações e a tranquilidade da população. A parceria entre as equipes de fiscalização e segurança tem sido fundamental para o sucesso das ações, e reforçamos nosso compromisso em assegurar um ambiente urbano seguro e em conformidade com as normas. As operações serão intensificadas, e estabelecimentos em desacordo serão sujeitos a medidas punitivas”, expressou.

Sola ainda ressalta que novas operações já estão programadas para lidar com estabelecimentos sem Alvará de Funcionamento e em desacordo com as normas sanitárias. “Além disso, também abordaremos conveniências clandestinas, ferros velhos e reciclagens irregulares, carcaças de carros em vias públicas e áreas de lazer que tem causado perturbação à tranquilidade pública. Ações punitivas serão aplicadas conforme necessário.”

Qualquer pessoa pode fazer a denúncia de estabelecimentos irregulares no município através da Ouvidoria Municipal pelos telefones 156, 3174-2772 ou 3174-2773; online através deste site; ou pessoalmente na sede da Ouvidoria que fica na Rua Pará, 46. Lembrando que a autoria da ocorrência é mantida sob sigilo.