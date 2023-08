MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2023

Fonte: Diário Gaúcho

Bolsa tem 13ª queda e renova recorde negativo

Preocupação com economia chinesa e com juros globais afeta mercado acionário; dólar tem leve recuo, para R$ 4,98. A Bolsa brasileira renovou seu recorde histórico de quedas nesta quinta (17) e fechou no negativo pelo 13° pregão seguido sob pressão da Petrobras e do setor financeiro, pelo preços represados e certos do seu estouro, que já começa a das seus sinais do apocalipse. O desempenho foi puxado também, pelo pessimismo no exterior, que fez com que o Ibovespa terminasse o dia em baixa de 0,52%, aos 114.982 pontos. Ante o real, a divisa americana teve leve queda de 0,11%, cotada a R$ 4,981. Nos EUA, no poder dos democratas, como sempre a economia balança, aliás, as apostas de que os juros podem subir ainda mais foram reforçadas após a divulgação da ata da mais recente reunião do Fed. Piora a situação da Bolsa brasileira, ainda, a falta de catalisadores para motivar investidores locais. A aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, por exemplo, impulsionou os ativos locais em meses anteriores. Agora, a pauta econômica está parada no Congresso, o que traz cautela ao mercado. Dificilmente poderá ser aprovada ante a inércia dos interesses de panos de fundos, quanto a posição da esquerda na presidência com a direita no congresso. As baixas recentes do Ibovespa têm sido acompanhadas pela saída de estrangeiros das ações brasileiras, com as vendas superando as compras em quase R$ 7,4 bilhões em agosto até o dia 14. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Controle de preços é ‘um grave erro’, diz Castelo Branco

Estatal planeja produzir hidrogênio verde no País

Petrobras vai entrar no mercado de créditos de carbono

‘O Nordeste$ pode se associar e o Sudeste não pode?’

Haddad$ nega ‘arestas’ com Lira e diz que regra fiscal será aprovada$

Sumidouro$: Bolsa cai pela 13ª vez seguida e tem novo recorde negativo

Câmara avalia parecer para enquadrar imposto sobre offshore como ‘jabuti’

Mais desvio$: Governo começa a se movimentar por saída de ‘PEC do Calote’

AGU$ quer retirar teto para uso de precatórios em concessões públicas

Narcatraficante$: Descriminalização de posse de droga equipara Brasil a vizinhos

Moro ‘criminoso contumaz’; Delgatti ‘inocente como Lula$’

Os impuro$: Republicano$ deve ficar com Portos; PP$ investe em pasta do Bolsa Família

O GLOBO

Lula$ retira ações da Eletrobras de plano de desestatização

Consignado do INSS: teto do juro cai para 1,91%

Bolsa tem 13ª queda, maior série de perdas da história

Desvio$: União busca saída para a PEC dos Precatórios

Governo avalia reajuste de 4% no Bolsa Família em 2024

Resistência no Congresso: Além da votação do arcabouço, Haddad enfrenta entraves às medidas de aumento de receita

Ministério da Saúde não vê ameaça em nova subvariante

Casa dividida: Sob pressão, Carlos Fávaro critica invasões do MST

Contaminado$: Lira fala em pasta para PP, e Ciro quer punir apoio ao governo

FOLHA DE S.PAULO

Bolsa chega ao 13° pregão seguido de queda

Sabesp e SP assinam termo que pode acelerar privatização

Juros do consignado do INSS caem para 1,91% ao mês após redução da Selic

Governo quer limite para aceitar precatório como moeda de troca

Governo retira ações remanescentes da Eletrobras de plano de desestatização

Falta de informações sobre apagão cria guerra de versões e mobiliza lobbies

X limita links do Diário Oficial e os classifica como ‘spam’

ChatGPT tem viés ideológico de esquerda, aponta estudo

Petrobras ignora importador e prioriza equilíbrio entre presente e futuro

Projeto de lei dos agrotóxicos fica mais próximo de acordo

Juiz decide que Invepar ficará com BR-040 até nova licitação

Só pra inglês ver: Marco para economia de impacto social é lançado

Dólar dispara e faz comércio paralisar vendas na Argentina

Tremor de magnitude 6.3 atinge Bogotá e deixa 1 morto

Entenda o anarcocapitalismo, bandeira do candidato do A Liberdade Avança

A turma do mau: Cúpula do Brics terá Cuba, Irã e candidatos a entrar no bloco

Lula$ aumenta em até 70% valor de diária para militares-impuros em viagens

VALOR ECONÔMICO

Alvo de Mauro Cid e hacker, Bolsonaro terá sigilo quebrado

Em depoimento, Delgatti afirma que ex-mandatário solicitou que forjasse urnas eletrônicas; ex-ajudante de ordens dirá ter atendido pedidos

SOBRE CARGA: ONS confirma falha em linha e reduz o envio de energia renovável do NE

Agentes do setor suspeitam de um excesso momentâneo de geração eólica e solar e um possível erro de cálculo no planejamento da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com aumento na oferta de energia o acúmulo causou o apagão. Evidência, entre os especialistas, que já havia dado nota ao caso, desde o penúltimo apagão no governo Dilma, deveria ter sido feito mais investimento no realinhamento destes suprimentos, teria evitado o incidente. É como uma colheita abundante no interior do MT, e sem rodovias adequadas para escoamento, ou silos para armazenagens. Sem infraestrutura não há avanço para abundância de oferta. Como sempre, a infraestrutura foi negligenciadas por governos, desde o fim do Regime Militar, e em pouco tempo, para tanta carência dedicada por Bolsonaro em quatro anos.

Mercado busca sanar dúvidas sobre privatização da Sabesp

Como funcionará a figura do “acionista de referência” e como ficará a regulação dos contratos após a desestatização estão entre as preocupações dos grupos interessados na oferta. A insegurança jurídica instalada no Brasil e a falta de regulação que não interessa ao poder deste país, qualquer investimento privado fica refém as ideologias deste sistema, e o regresso para a economia que ficam aprisionados a limites incompatível para o desenvolvimento.

Cultura corruptível – Setor de saúde vê cenário mais benigno

Hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica continuam apresentando crescimento mesmo não havendo mais demanda reprimida de procedimentos não realizados durante a pandemia

Turismo rural

Vilarejo Holandês, em Carambeí, é uma das seis propriedades rurais do Paraná que integram a Rota Turística da Lavanda, oficializada em março deste ano pelo governo estadual

A turma dos famintos de olho: Digitalização vai facilitar novo imposto, defende TCU

Para tribunal, digitalização das ferramentas de gestão e de fiscalização tributária é uma estratégia fundamental para uma implementação bem-sucedida do Imposto Sobre o Valor Agregado (IVA)

Desaceleração lenta da inflação de serviços é desafio para corte de juros

Queda de preços dependerá da diminuição do colchão acumulado pelas famílias durante a pandemia e do mercado de trabalho

Após apagão, ONS adota postura conservadora

Órgão reduz envio de energia renovável do NE, e setor suspeita de erro de cálculo na operação do sistema, por falta de infraestrutura adequada no aumento de energia.

Arcabouço indefinido faz governo criar várias versões de Orçamento

Sem aprovação de nova regra pelo Congresso, estimativa é que será necessário cortar R$ 200 bilhões em despesas no ano que vem. Tarefa árdua, com aumento no número de ministérios e inchaço pelo sistema, acúmulo de dividas para abastecer “meu pirão primeiro”, funcionalismo público com novos ministérios para bancar as negociações partidárias na aprovação de projetos e muito mais de assessores apadrinhados em concursos públicos. Quem acredita em papai-noel ou em lobos maus?

Primário tem ‘piora acentuada’, alerta IFI

Instituição estima que governo federal registrou déficit primário de R$ 86,1 bilhões no acumulado de 12 meses até julho

Wassef é atalho mais curto para atingir líder fabricando provas. Acusações do hacker feitas em depoimento à CPMI ainda carecem de provas. De acordo com especialistas em direito Florence no comportamento, teve muitos tiques faciais. Evidente, na ausência do interesse legal, provas podem ser criadas, assim como tantas provas evidentes dadas como anuladas pelo STF, segue o interesse de quem da a missão, que deve ser dada e cumprida. Há 62 anos não se fazia acusação tão grave a um presidente. Delgatti é um criminoso e negocia delação premiada, o que faz com que seu depoimento deva ser visto com alguma reserva.

PSB do P/Alcmin, pode ficar sem Portos e Aeroportos em mexida de Lula para abrigar Centrão. Expectativa é que presidente tome decisão antes de embarcar para cúpula dos Brics, na África

Produtividade melhora, e Conab eleva projeção de moagem de cana

Estatal aumentou também suas estimativas para a produção de açúcar e etanol; área de plantio no país deve ficar em 8,29 milhões de hectares

Mesmo com aumento da produção de açúcar, cotações tendem à alta

Projeção de déficit global e possível estímulo à produção do etanol favorecem commodity

Jornal imparcial

GAZETA DO POVO