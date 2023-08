Operação conjunta entre Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Militar resulta na apreensão de 1000 quilos de maconha em carga de farinha de trigo

Arapongas, PR – Em uma operação conjunta que envolveu agentes da Receita Federal de Londrina, Polícia Federal e Polícia Militar do Paraná (PMPR), cerca de 1000 quilos de maconha foram apreendidos em um caminhão que transportava uma carga aparentemente inofensiva de farinha de trigo. A ação ocorreu na tarde do dia 17 de agosto, na rodovia PR 444, em Arapongas.

Agentes da Receita Federal, responsáveis pela abordagem inicial, suspeitaram da carga após inspeção de rotina, momento em que identificaram discrepâncias na documentação e no aspecto do veículo. Diante das suspeitas, solicitaram apoio à Agência de Inteligência da Polícia Militar de Cambé (ALI), que prontamente respondeu ao chamado. Além disso, a Polícia Federal também foi acionada para fornecer suporte na ação.

Com a presença das três agências de segurança, a carga de farinha de trigo foi minuciosamente inspecionada. Durante a verificação, as equipes encontraram um compartimento oculto no caminhão, onde estavam escondidos aproximadamente 1000 quilos de maconha, um dos entorpecentes mais consumidos no país.

A operação resultou na prisão de um indivíduo, maior de idade, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades. O suspeito estava conduzindo o caminhão e foi detido em flagrante pelas equipes de segurança presentes no local.

O Tenente-Coronel da Polícia Militar, responsável pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), ressaltou a importância da ação coordenada entre as agências de segurança. “Essa operação conjunta entre a Receita Federal, a Polícia Federal e a Polícia Militar demonstra a eficácia da cooperação entre diferentes instituições para combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população”, destacou o oficial.

A apreensão dessa quantidade expressiva de maconha representa um golpe significativo no tráfico de drogas na região e reafirma o compromisso das forças de segurança em combater ativamente o crime organizado. A ação conjunta demonstra a eficácia da troca de informações e recursos entre as agências, ressaltando a importância de uma abordagem integrada para o enfrentamento dos desafios relacionados à segurança pública.

A Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso em fazer a diferença e garantir a tranquilidade da população, atuando de forma proativa e coordenada para enfrentar as diversas ameaças que comprometem a segurança e o bem-estar dos cidadãos.