PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARTICIPA DA ABERTURA DO SIAVS 2022 NA TERÇA-FEIRA (09), EM SP Credenciamento de imprensa tem prazo até segunda-feira (08), às 18h A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) realizará nesta terça-feira (09), às 10h30, a solenidade abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), no Anhembi Parque, em São Paulo. Entre as autoridades presentes está prevista a participação do Presidente da República, Jair Bolsonaro.



Após a solenidade, haverá a realização de uma caminhada pela exposição comercial do SIAVS, juntamente com o Presidente da ABPA, Ricardo Santin, e as autoridades que se fizerem presentes. Antes da solenidade de abertura, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, palestrará, às 09h30, aos produtores, empresários e lideranças do setor de proteína animal do Brasil. Os profissionais de imprensa interessados na cobertura do evento devem realizar o credenciamento, até as 18h de segunda-feira (8), por meio do link: https://www.gov.br/planalto/pt-br/credenciamento-de-imprensa/avisos-de-credenciamento/solenidade-de-abertura-do-salao-internacional-de-avicultura-e-suinocultura-2013-siavs-sao-paulo-sp



Serviço: SOLENIDADE DE ABERTURA DO SALÃO INTERNACIONAL DE AVICULTURA E SUINOCULTURA – SIAVS. Data: 09/08/2022 (terça-feira) Horário: 10h30 Local: Auditório Celso Furtado – Anhembi Parque (Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana), em São Paulo. Entrega das credenciais: Terça-feira (09/08) das 08h20 às 09h20 no local do evento Assessor: Márcio Rivelino (61) 98291-3263 Entrega de Credenciais: José Belo (61) 98291-3389 Mais informações sobre o evento: http://www.siavs.com.br