Marcelo El Kadre é eleito novo presidente da  SRP

A nova diretoria da Sociedade Rural do Paraná gestão 2022-2024, encabeçada pelo agropecuarista Marcelo El Kadre, e conselhos, foram eleitos na manhã deste sábado (6 de gosto), por aclamação, em assembleia realizada na sede da entidade, no Parque Ney Braga, em Londrina (PR). O modelo definido pela assembleia para a eleição se deu em virtude de apenas uma chapa ter se inscrito para o pleito.

Após a eleição, o presidente que responde pelo cargo até segunda-feira, dia 8, agradeceu a todos os presentes e aos diretores que estiveram com ele em sua jornada. “Para nós, foi importante que essa transição se deu de maneira tranquila e que trará renovação à entidade”, disse ele.

Também o atual vice-presidente, Afranio Brandão, agradeceu aos diretores que encerram o mandato e desejou sucesso ao novo presidente. “Marcelo tem toda condição de estar à frente da entidade e acreditamos muito em sua gestão”, enfatizou.

Sampaio e Afranio integrarão o Conselho Superior da nova gestão e também o de Ex-Presidentes, criado recentemente após alteração do Estatuto da SRP, e junto com os demais ex-presidentes da entidade.

A nova diretoria passará a responder pela entidade a partir de terça-feira, dia 9 de agosto.

Novo presidente

Marcelo Janene El Kadre, 58 anos, conhece bem a Sociedade Rural do Paraná, entidade da qual participa como diretor desde 1997. Ele já passou pelas diretorias Comercial, de Fomento, de Pecuária, de Patrimônio e também foi vice-presidente na gestão de Edson Neme, no período de 2004-2006. Na gestão que se encerra nos próximos dias, tendo Antonio Sampaio na presidência, El Kadre é presidente do Conselho Superior da entidade.

Neto de Abdelkarim Janene, agropecuarista que fomentou a cafeicultura e criação de gado no Paraná e Mato Grosso – e que dá nome a um dos recintos de leilões no Parque Ney Braga, onde está a sede da SRP -, Marcelo El Kadre exerce atividade tanto na agricultura quanto na pecuária. É graduado em administração de empresas, com especialização em Gestão de Negócios.

Fortalecimento da entidade

Segundo El Kadre, os planos para a nova administração começarão com a implantação de um novo modelo de gestão, dando mais agilidade e rapidez às decisões e atividades que serão tomadas pela diretoria.

A ampliação e fortalecimento do SRP Valley, primeiro parque tecnológico privado voltado ao agro no Brasil e instalado no Parque Ney Braga, também está entre as prioridades da nova gestão. ”Daremos continuidade à implantação do SRP Valley, trazendo mais empresas e pessoas ligadas à nossa atividade, possibilitando concentrar dentro do parque pessoas e ideias para o desenvolvimento de novas tecnologias para aumentar a produtividade, diminuindo custos e de uma maneira sustentável”, reforça ele.

Outro aspecto bastante destacado no plano de trabalho da gestão 2022-2024 é a promoção de eventos ligados à atividade agropecuária e à tecnologia durante o ano todo, levando os atuais sócios e atraindo novos para o Parque Ney Braga. “Além de atividades mais ligadas ao cotidiano profissional, também queremos movimentar o Parque promovendo eventos de lazer, como provas equestres, exposição de pequenos animais, entre tantas outras possibilidades que nosso parque oferece, devido à versatilidade de seus espaços”, cita.

O presidente eleito ainda ressalta que a atual diretoria irá trabalhar para aumentar mais a representatividade da entidade em órgãos governamentais, defendendo o interesse da classe e também de Londrina e região.

Composição

A nova diretoria é composta por: Marcelo Janene El-Kadre (Presidente); David Dequech Neto (Vice-Presidente); Francisco Luis Hipólito Galli (Secretário); Luiz Roberto Ferrari (Diretor Administrativo e Financeiro); Nivaldo Benvenho (Diretor Comercial); Sebastião da Silva Ferreira (Diretor Jurídico) e Daniel Jahn Favoreto (Diretor de Manutenção e Obras).

Conselho Superior: Afranio Eduardo Rossi Brandão; Antonio de Oliveira Sampaio; Eloy Spagnolo Junior; Oswaldo Pitol e Pedro Garcia Pagan. Conselho Técnico: Celio Arantes Heim; Fernando Humberto Mesquita de Almeida Barros; Yuna Ortenzi Bastos; Ricardo Chucre Gentile (suplente). Conselho Fiscal: Danton Dequêch; Jadir Fernandes de Miranda; João Massarutti; Adelino Favoretto Junior (suplente); Marcio Pereira da Silva (suplente); Ronaldo Pena Chineze (suplente).