Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 08 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Grandes empresas são processadas no exterior por crimes ambientais

Brasil pode antecipar venda de milho para mercado chinês

País registra mais de 3,4 mil casos por dia; São Paulo lidera

Em alta, golpes virtuais entram na mira do crime organizado

Sob os olhares de Bolsonaro, Palmeiras ganha fácil do Goiás

Decisões da Justiça mantêm dúvidas sobre SAF

Michelle: Planalto ERA ‘lugar consagrado a demônios’

Argentina à espera de um milagre

Fepe lança tabela com referência de preços para tratores e colheitadeiras

Setor aprova critérios da China sobre farelo e milho

Balanços da indústria de carnes saem esta semana

Índice de preços é uma das possibilidades

Mais confiabilidade na precificação

Crise atrai investidor para o agro e setor corre para aproveitar momento

Seguros: o potencial do campo no País

É preciso falar em política industrial

O ambiente para reformas

O Globo

BNDES e empresas lançam projeto de qualificação profissional

Pressa e fraudes recomendam maior vigilância sobre novos gastos sociais

Desleixo com Código Florestal prejudica o país

Mercado quer corte de gasto e controle da dívida

Petrópolis: incertezas, 6 meses depois

Crime usa apostas para fraude

Uma Independência, múltiplas batalhas

Folha de S. Paulo

Manchete: Portadores de arma circulam em locais não autorizados (bandidos também)

Economia estuda nova regra que flexibiliza teto de gastos

Conselho da Eletrobras aprova volta de Wilson Ferreira Júnior à presidência da companhia

Bloqueio de verba ameaça passaportes, diz Ministério da Justiça

Só 13% dos IPOs feitos desde 2015 superam o mercado

A vaca sumiu do prato, mas deve aparecer na Bolsa

Busca por conselheiro independente cresce em empresas do Brasil

Preconceito faz com que pacientes adiem tratamento para depressão

Valor Econômico

Crise obriga indústria global a enfrentar ciclo inflacionário

Com expectativa de que as pressões em custos continuem, os repasses devem se estender de forma disseminada pelos países, inclusive no mercado latino

Pix já empata com boleto no e-commerce

Em julho, 78% das 59 maiores lojas virtuais — responsáveis por 85% do comércio eletrônico no país — ofereciam a opção de pagamento instantâneo

Prejuízo fiscal poderá abater dívida ativa

Pela Portaria nº 6.941, o prejuízo fiscal poderá ser utilizado para pagar valores considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação; uso desses créditos, no entanto, se dará em casos “excepcionais”

Eletrobras deve dar destaque a fonte renovável

Recém-eleito para presidir a companhia diz que um de seus maiores desafios será demonstrar que a privatização foi uma medida certa e gerará valor para o acionista e para todos os públicos

Curso superior não garante colocação

Fatia daqueles que completaram a faculdade e trabalham em vagas que não demandam nível superior aumentou em 478,9 mil, atingindo a marca de 4,9 milhões de trabalhadores, indica IDados

Alta joalheria eleva receita de grifes de luxo

Mesmo com a alta dos insumos, que fez saltar o preço das joias, as vendas continuam firmes; Tiffany e Bvlgari, por exemplo, registraram resultados recordes

Muito estudo para pouco emprego

Cresce ocupação de vagas de menor exigência por trabalhadores com formação universitária

O 5G chegou, agora é hora de enfrentar seus desafios

Só 2% dos municípios têm normas que permitam ligar o sinal de 5G de maneira fluida, e somente 13 das 27 capitais estão adequadas

China e Ucrânia vão ditar rumo das commodities

Metais industriais terão influência das tensões geopolíticas da guerra na Ucrânia e das medidas do governo chinês para o mercado imobiliário

Eletrobras será líder em ‘renovável’, diz Ferreira Jr.

Executivo, hoje na Vibra, foi eleito na sexta-feira como CEO da elétrica

Para atrair brasileiro ao 5G, Samsung aluga celular e facilita troca

No cartão de crédito próprio a compra pode ser parcelada em até 24 vezes

“Eu achava que o controle vinha antes da confiança”

Na volta do podcast CBN Professional, Mauricio Giamellaro, CEO da Heineken, fala como mudou sua visão sobre home office desde que o grupo adotou o modelo de forma permanente há um ano

Temor de recessão pesa sobre cotações do algodão no Brasil

Indicador Cepea/Esalq recuou quase 27% desde meados de maio, quando atingiu patamar recorde

Pix alcança boleto no e-commerce

Cartão de crédito segue na liderança, mas parcelado sem juros perde espaço

‘É possível aceitar desaforo à beça com juros a quase 14%’

Para Bernardi, da Western Asset, a discussão hoje é se vai haver ou não recessão nos EUA

Mercado volta a elevar chance de Fed mais duro na reunião de setembro

Após relatório mostrar mercado de trabalho aquecido, futuros dos Fed funds passaram a indicar chance de 70% de alta de 0,75 ponto, sinalização que antes estava em 34%

Como escolher um seguro de vida pensando nos filhos?

Análise deve levar em conta condição financeira e contexto de vida para entender necessidades de proteção e então avaliar quais coberturas contratar, qual o valor e o tempo considerado

STJ afasta multa de 100% por sonegação fiscal em importação

Receita Federal já havia aplicado multa de 150% por fraude na operação

A SAF e os riscos da sucessão trabalhista

Não basta criar a SAF, é necessário que haja um movimento de mudança cultural corporativa para que os benefícios da lei sejam alcançados