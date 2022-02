PRF apreende quase 30 quilos de maconha escondida em carro em Cambé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28 quilos de maconha num fundo-falso no assoalho de um Mercedes/A 160, na tarde desta sexta (25), na BR-369, em Cambé (PR).

No início da tarde, os policiais abordaram o veículo que transitava na BR-369. Devido a atitude suspeita do motorista, eles elevaram o nível da fiscalização e encontraram um fundo-falso no assoalho do automóvel, especialmente preparado para o transporte de ilícitos.

Dentro do compartimento havia vários tabletes de maconha. O homem foi preso em flagrante. Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciaria.

Via: Agência PRF