PRF estoura depósito de cigarros e apreende uma arma em Londrina

Três homens foram presos em flagrantes no início da tarde desta quinta-feira (16), pela Polícia Rodoviária Federal.



Após receberem denúncia, uma equipe da PRF deslocou até o bairro Maria Celina onde visualizou dois veículos carregados com cigarros paraguaios entrando na garagem de uma casa. Neste momento, foi dada voz de abordagem e presos três indivíduos com a mercadoria ilegal. Também foi encontrada uma pistola Imbel, calibre 380, e dois carregadores em 17 munições em cada, além de uma pequena porção de maconha.



Ao todo, foram contabilizados 44 mil maços de cigarros do Paraguai, com valor estipulado em R$ 200 mil.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três indivíduos e a ocorrência encaminhada para a Polícia Federal de Londrina para os procedimentos cabíveis.

PRF