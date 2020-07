Agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram na noite desta quarta-feira, 29, por volta das 20h50, no km 116 da BR 376, defronte a Unidade Operacional em Alto Paraná, uma caminhonete Fiat/Strada Working, conduzida por um homem de 29 anos.

Iniciada a fiscalização, com a solicitação de documentos do veículo, o condutor informou não portá-los, e que um amigo o acionou para levar este utilitário de Maringá até Loanda, alegando inicialmente estar apenas fazendo um favor.

Após a identificação veicular, os agentes descobriram que as placas ostentadas de Betim/MG eram falsas, e que este veículo estava emplacado na cidade de Bela Vista do Paraíso/PR. Descobriu-se ainda que esta caminhonete foi tomada em assalto a mão armada no dia 17/06/2020, em Cambé, região Norte do Estado.

Ao final, os ocupantes acabaram confessando estarem recebendo determinada quantia em dinheiro para levar este veículo até Loanda, região noroeste do Estado.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Alto Paraná.

Eles responderão em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, com penas que podem chegar a 10 anos de reclusão.

Somente nos primeiros seis meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal recuperou 311 veículos furtados ou roubados nas rodovias Federais do Estado do Paraná.

Fonte: PRF