A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889



Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira (30/08), por volta das 20h05,no Moinho de Trigo Dona Benta localizado na Avenida Tiradentes em Londrina.

De acordo com as informações, o foco foi contido pela própria brigada de segurança da empresa.



O incêndio foi em uma das máquinas utilizadas, e devido ao material inflamável foi necessário a intervenção do Corpo de Bombeiros, que informou que graças a agilidade da brigada do Moinho J Macedo pode ser evitado danos maiores.