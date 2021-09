Cambé apresenta saldo positivo de empregos pelo sétimo mês consecutivo em 2021

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O município de Cambé apresentou saldo positivo na geração de empregos pelo sétimo mês consecutivo em 2021, segundo os dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) na última quinta-feira (26). Em julho, Cambé admitiu 1.077 pessoas e desligou outras 869, ficando com saldo positivo de 208 empregos gerados no mês e um crescimento de 0,88%. Nos sete primeiros meses deste ano, a geração de emprego na cidade cresceu 8,7%, enquanto que nos doze meses de 2020 o aumento foi de 4,43%.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo Caged, Cambé conta com 23.830 pessoas trabalhando com carteira registrada. O setor que mais se destacou no mês foi o da prestação de serviços, com 285 admissões e 194 desligamentos, gerando 91 empregos. A construção civil, o comércio e a indústria também tiveram saldos positivos. Por outro lado, a agropecuária tem apresentado saldo negativo na geração de empregos desde março. Em julho, o setor não contratou ninguém, mas demitiu nove trabalhadores.

No mês, o crescimento da cidade de Cambé foi 0,88%, destacando-se em relação à Londrina (0,56%), ao Paraná (0,51%) e ao Brasil (0,77%).

O secretário do Trabalho, José Aparecido Rolim, lembrou que a administração municipal, por meio de várias secretarias, vem priorizando o destravamento de processos de forma que a abertura de novas empresas seja menos burocrática e isso reflete na geração de empregos. “Nossa meta é sermos referência em números de profissionais empregados e estamos conseguindo nos destacar”, apontou.

O prefeito Conrado Scheller também destacou a importância dos números elevados de empregabilidade na cidade. “Além da renda, que é fundamental para o sustento, o emprego dignifica o cidadão, resgata a autoestima dele. Essa é nossa missão”, pontua Scheller.

Segundo o economista, consultor e professor universitário, Marcos Rambalducci, os dados divulgados pelo Caged mostram que a cidade de Cambé está em um forte ciclo de criação de novos empregos com carteira assinada. “O setor que tem apresentado melhor desempenho é a indústria de transformação, sendo responsável pela criação de 45,6% de todos os empregos com carteira assinada no período”, esclarece. Rambalducci ainda ressalta que a disposição do empresariado do setor de manufatura em investir na cidade demonstra confiança e segurança no ambiente em que estão inseridos: “e quando a indústria vai bem, leva junto os demais setores”.

“Nestes primeiros sete meses do ano, o comércio teve um saldo de 485 postos, seguido do setor de serviços com outros 301 empregos gerados e da construção civil com mais 265 postos. Essa é uma prova de que a cidade assume a vanguarda na geração proporcional de empregos na região”, finaliza.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC