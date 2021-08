A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência durante a tarde desta quarta-feira (18/08), por volta das 17h35, na Rua Belo Horizonte no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, um princípio de incêndio foi registrado em um caminhão carregado com materiais reciclados.

O fogo foi contido e apesar do susto, ninguém ficou ferido. Somente danos materiais.