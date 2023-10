Prisão por Descumprimento de Medidas Protetivas: Polícia Militar de Cambé Atua Contra a Violência Doméstica

Um homem foi preso na noite de 24 de outubro de 2023, no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé-PR, por uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Segundo a PMPR, o homem estava em um local conhecido pelo tráfico de drogas e foi abordado pelos policiais do 11⁰ Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), pertencente ao 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM). A abordagem ocorreu por volta das 23h30min, quando a viatura 12400 avistou o suspeito em atitude suspeita, aparentando fazer uso de drogas. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas ao consultar o seu nome nos sistemas da PMPR e do Banco Nacional, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, combinado com os artigos 5⁰ e 7⁰ da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à cadeia pública de Cambé, onde ficou à disposição da Justiça.

O caso é mais um exemplo da atuação da PMPR no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma das prioridades da corporação. A PMPR conta com unidades especializadas nesse tipo de atendimento, como as Patrulhas Maria da Penha e as Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), que realizam o acompanhamento das vítimas e o cumprimento dos mandados judiciais. Além disso, a PMPR dispõe de canais de denúncia e orientação para as mulheres que sofrem ou presenciam esse tipo de violência, como o telefone 190 e o aplicativo Paraná Seguro. A PMPR reforça que a denúncia é fundamental para que os agressores sejam punidos e as vítimas protegidas.