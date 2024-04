Prisão por Tentativa de Feminicídio em Cambé: Suspeito Detido Após Ataque com Facão

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã desta segunda-feira (15 de abril), a Polícia Civil do Paraná, atuando através da delegacia de Cambé, realizou a prisão de um homem acusado de tentar assassinar sua companheira, uma mulher de 46 anos, utilizando um facão. O ataque ocorreu na madrugada do dia 6 de abril, por volta das 02h00, na Rua Beija Flor, no Bairro Cambé III.

De acordo com a polícia, o suspeito, cuja identidade não foi revelada, atacou sua companheira de forma violenta, resultando em ferimentos moderados. Socorristas do SIATE atenderam a vítima imediatamente, e ela foi encaminhada ao hospital local onde está se recuperando satisfatoriamente dos ferimentos.

Este incidente destaca a gravidade da violência doméstica e a importância das respostas rápidas e eficazes das autoridades e serviços de emergência. A investigação continua em andamento, com a Polícia Civil conduzindo as diligências necessárias para esclarecer todos os aspectos do caso.