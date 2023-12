Problema operacional no sistema distribuidor afeta abastecimento na zona leste de Cambé

A Sanepar informa que, devido a problemas operacionais no sistema distribuidor, bairros da região Leste, de Cambé, estão com o abastecimento de água comprometido nesta sexta-feira (22). A previsão é concluir a manutenção até a noite e normalizar o abastecimento na madrugada do sábado (23).

A população precisa prioriza o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam grande volume do produto devem ser adiadas.

Os principais bairros afetados são os jardins Ana Eliza 1, Elizabeth, União, Ecoville 2, Tropical, Maria Flora, Terra Nova, Campo Limpo e Jardim Cidade Alta, os parques Maracanã, Lyra e Residencial Ana Rosa 4, residenciais Prof. Otto B. da Costa, Das Torres Das Américas, Campos do Conde, chácaras Manella e Santa Maria e Recanto Sumaré.

Vale lembrar que os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br