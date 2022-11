Muita gente aguarda ansiosa pelas promoções da Black Friday, seja para comprar um produto que estava desejando há tempos ou para conferir o que vai entrar na promoção e então decidir o que levar. No Brasil, a Black Friday acontece no dia 25 deste mês, mas muitas lojas estendem o prazo para a semana ou até para todo o mês de novembro. Entretanto, mesmo com os anúncios tentadores, é necessário ficar atento com as promoções enganosas e suspeitas, já que muitas lojas aproveitam esse momento para alavancar as vendas.

Antes de comprar

Willian Train, coordenador do Procon de Cambé, explica que o número de reclamações registradas no ano passado foi baixo, mas foram principalmente motivadas por: atraso ou não entrega de algum produto, pedido cancelado, mudança de preço, falso desconto ou indisponibilidade do produto ou serviço. “A primeira coisa que o consumidor deve analisar é se há a real necessidade da compra de determinado item, ainda que esteja em valor promocional”, explica. Segundo ele, caso a resposta seja sim, o segundo passo é verificar se o valor cabe no bolso e se não irá comprometer o orçamento.

Train ressalta que se o valor está dentro do que ele pode arcar no momento, ainda é recomendado que o consumidor faça uma pesquisa de preços do produto que pretende comprar e avalie se o valor anunciado – incluindo frete e juros, em caso de parcelamento – vale mesmo a pena. “Muitas lojas aumentam o valor dos produtos nos meses anteriores e abaixam para o preço normal no mês de novembro, então essa pesquisa ajuda a avaliar se isso aconteceu e também se há outras lojas com um preço melhor”, destaca.

Em relação às compras feitas pela internet, o consumidor deve ficar alerta para a existência de sites e perfis de redes sociais falsos. “Os dados do fornecedor devem ser checados antes de qualquer compra ou contratação. É importante saber se empresa tem endereço físico, consultar o CNPJ no site da Receita Federal e verificar se ela foi criada há poucos dias, já que isso pode ser um indicativo de que a empresa é falsa”, esclarece Train.

O coordenador também menciona que os consumidores devem estar atentos à forma de contato das empresas, alertando que as pessoas não devem clicar em links enviados por e-mail, WhatsApp ou mensagens de texto. “O consumidor deve buscar o fornecedor por iniciativa própria, acessando as páginas oficiais das lojas e prestando atenção naquele cadeado fechado no endereço eletrônico”, complementa. Além disso, segundo ele, na grande maioria das vezes, as promoções se limitam a até 20% ou 25% de desconto. “Quando o desconto é muito superior a isso, o cliente deve sempre suspeitar e ficar alerta para um possível golpe”, ressalta.

Pagamento

Ao fazer o pagamento de uma compra por meio do boleto bancário, o consumidor deve conferir todos os dados antes de finalizar o pagamento, como o nome da empresa, data de lançamento e de vencimento, CNPJ e demais dados disponíveis. “Uma forma de pagamento que vem sendo muito utilizada nos últimos meses é o PIX, mas o consumidor também deve conferir atentamente se o destinatário e o valor do pagamento estão corretos”, explica Willian Train.

Prazo de arrependimento

O Código de Defesa do Consumidor afirma que, em compras online ou por telefone, os consumidores podem se arrepender e pedir uma devolução gratuita do item adquirido no prazo de sete dias a partir do recebimento do produto. “Esse direito não se aplica às compras realizadas em lojas físicas, devendo ser acordado antecipadamente com o fornecedor uma eventual troca do produto”, explica.

Problemas com a compra

Se o consumidor acha que pode ter caído em um golpe, tenta contato com a loja e não tem retorno ou, ainda, se a entrega está atrasada, ele pode procurar o Procon de Cambé no atendimento online (cambepr@procon.pr.gov.br) ou presencial, agendando horário pelos telefones: 151 ou 3174-2851.