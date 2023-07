Procon de Cambé faz alerta para o golpe do “falso processo”

O Procon de Cambé faz alerta para um novo tipo de golpe que começou a circular via e-mail e vem fazendo vítimas em todo o estado. Nele, o fornecedor, seja empresa ou comércio, recebe um e-mail falso, como sendo do Procon-PR, noticiando sobre a abertura de processo contra este fornecedor. No corpo do e-mail é disponibilizado um link para acesso a maiores informações sobre o falso processo.

Willian Trair Junior, coordenador do Procon em Cambé, afirma que tanto o Procon-PR como o da cidade não enviam notificações via e-mail. Toda abertura de reclamação contra fornecedores são notificadas via correio, com aviso de recebimento (A.R.), ou via eletrônica para os fornecedores cadastrados na plataforma Proconsumidor com essa opção de recebimento.

A recomendação do Procon é não acessar o link informado no e-mail e se possível, bloquear o e-mail. Em caso de dúvidas, procure o Procon de Cambé na Rua Pará, nº 126, Centro, ou pelos telefones 3174-2851 ou 3174-2151.