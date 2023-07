UBS Ana Rosa estará fechada para reforma a partir desta segunda-feira (24)

A Secretaria Municipal de Saúde Pública informa que a partir da segunda-feira (24), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ana Rosa estará fechada para reforma e ampliação. Ao longo da próxima semana, os servidores locais irão fazer a mudança da unidade, com atendimento na região sendo normalizado no dia 31 na Clínica da Mulher.

A UBS do Ana Rosa irá passar por uma ampliação e reforma no espaço, e por conta disso, momentâneamente, o atendimento terá que ser realocado. A secretária de Saúde Pública, Adriane Bertan, destacou a relevância da obra. “Essa ampliação e reforma vem para um melhor acolhimento, um melhor atendimento da população cambeense. A gente conta com o apoio de toda a população, e no mais breve possível estaremos retomando todas as atividades na UBS Ana Rosa em um espaço novo, ampliado, com boa estrutura e que vai agregar muito para todos”.

Portanto, a partir de segunda-feira a UBS Ana Rosa estará fechada para atendimento. Na outra segunda-feira, 31, a população que precisar de algum serviço da UBS deve procurar a Clínica da Mulher, que fica localizada na Rua José Gomes Redondo, 35. O serviço será feito no horário recorrente da UBS de segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.