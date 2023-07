Secretaria de Saúde promove mais uma edição do Dia da Vacina no sábado (22)

Já estamos no inverno, e com a temperatura mais baixa, as infecções respiratórias como a gripe reaparecem. Com isso, e para ajudar a população a colocar todas as vacinas pendentes em dia, a Secretaria Municipal de Saúde Pública promove mais uma edição do Dia da Vacina, a campanha de multivacinação de Cambé. A população pode encontrar vacinas de rotina, Covid-19 e Influenza em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), neste sábado (22), das 8h às 14h.

Mayara Santos, responsável pelo Departamento de Epidemiologia, relata que estamos no período de maior transmissão de doenças como a gripe, já que as temperaturas baixam e os ambientes ficam fechados por longos períodos, se tornando propício para a transmissão de vírus. Portanto, é o momento propício para se vacinar e se proteger.

Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário, além da vacina contra Influenza para pessoas com mais de 6 meses, e Covid Bivalente para maiores de 18 anos, ou pessoas de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas e profissionais da saúde.