Projeto da UEL oferece reabilitação para pacientes com sintomas pós-Covid-19

Programa de reabilitação é destinado aos pacientes que passaram por período de internação no HU/UEL, e consiste em exercícios ambulatorial e domiciliar com duração de oito semanas.

Pacientes que tiveram alta hospital pós-Covid-19 e ainda apresentam algum sintoma decorrente da doença podem participar de um programa de reabilitação ofertado por um projeto de pesquisa do Departamento de Fisioterapia, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). Interessados devem entrar em contato com o Ambulatório de Fisioterapia Respiratória do Hospital Universitário (HU/UEL) pelo telefone (43) 3371-2252.

O programa de reabilitação é destinado aos pacientes que passaram por período de internação no HU/UEL, em Londrina, na região Norte. Mesmo após após a alta hospital, o paciente precisa apresentar algum tipo de sintoma limitante, como dificuldade para respirar ou falta de ar, fadiga, cansaço ou dificuldade que interfere nos afazeres do dia a dia.

Ele consiste em exercícios ambulatorial e domiciliar com duração de oito semanas. No ambulatorial, os pacientes devem comparecer ao Ambulatório de Fisioterapia do HU/UEL duas vezes na semana e ainda fazer os exercícios mais uma vez em casa. Já os que não têm disponibilidade de deslocamento fazem o programa inteiramente em casa, com exercícios três vezes na semana.

A coordenadora do projeto, Vanessa Suziane Probst, professora do Departamento de Fisioterapia, conta que no início serão realizados testes para identificar a limitação física e funcional dos pacientes. Após a conclusão do programa de exercícios, serão repetidos todos os testes para identificar se, após o treinamento, eles conseguiram aumentar a recuperação e diminuir os sintomas existentes.

Um dos objetivos é comparar os efeitos dos dois programas de exercício de reabilitação pós-Covid. “Esperamos proporcionar um benefício para o paciente, em termos de ganho físico funcional e também diminuição dos sintomas”, afirma Vanessa.

A professora também explica que, num primeiro momento, serão atendidos somente os pacientes internados no HU/UEL, mas que o intuito é ampliar futuramente a reabilitação para pacientes que tiveram internados em outros hospitais da cidade.

PROJETO DE PESQUISA –O programa é a fase 2 do projeto de pesquisa “Perfil populacional, manejo clínico e fisioterapêutico durante internação e pós-alta hospitalar de indivíduos acometidos por Covid-19 hospitalizados no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL)”, iniciado em março deste ano.

A fase 1 ocorre, simultaneamente, com a análise de todas as informações relacionadas ao período de internação dos pacientes com Covid-19, que permaneceram na Enfermaria e na UTI do HU/UEL. O objetivo é descrever o curso da doença desde os tratamentos medicamentoso e fisioterápico, bem como a evolução clínica dos pacientes.

Segundo Vanessa, os dados são levantados desde os primeiros casos de internamento por Covid-19 no HU/UEL, em março de 2020, e deve continuar enquanto a pandemia estiver em curso.

O projeto tem a participação de professores dos Departamentos de Fisioterapia e de Clínica Médica, do CCS, profissionais do HU/UEL, residentes do Programa de Fisioterapia Pulmonar e estudantes do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação.

CONTATO – Pacientes interessados em participar da reabilitação pós-Covid-19 podem entrar em contato pelo telefone do Ambulatório de Fisioterapia Respiratória (43) 3371-2252 ou com as participantes do projeto, Jornada Maluf (43) 99856-9575 e Aline Gil (43) 99616-0795.

Agência Estadual de Notícias